Sehnsucht nach Sonne? Backen Sie diesen Kuchenklassiker in der Urlaubs-Version mit Himbeer und Kokos! In 45 Minuten ist er zubereitet.

Wenn in Deutschland wie so oft schlechtes Wetter ist, kommen wir gerne mal ins Träumen: Heraus kam dieses wunderbare Rezept für einen Maulwurfkuchen mit Himbeeren. Doch der Reihe nach: Wir haben uns gefragt, wie das wohl aussähe, wenn ein Maulwurf Strandurlaub macht – und auf dieser Basis diesen Kuchen kreiert.

In Form von Kuchen sähe ein tropischer Maulwurfhügel wohl in etwa so aus wie dieses Gebäck: Der Hügel würde er im weißen Sand stehen, den Schatten der Kokospalmen und die Aussicht genießen. Statt dunkel-düsterer Schokolade – für die Erde – vollenden aromatische Himbeeren den Genuss. Immerhin wollen wir etwas Sommer auf den Tisch bringen.

Erkennen Sie die Vision? Egal. Wir empfehlen Ihnen dieses Rezept trotzdem.

Rezept: Maulwurfkuchen mit Himbeeren und Kokos

Die Zutaten aus diesem Rezept reichen für etwa 16 Stücke.

Zubereitungszeit: ca. 45 Minuten + Wartezeit

Pro Stück ca. 365 kcal, 27 g F, 27 g KH, 7 g E.

Zutatenliste: Himbeer-Maulwurfkuchen mit Kokos-Creme

200 g weiche Butter

180 g Zucker

1 Prise Salz

4 Eier (Größe M)

250 g Mehl

2 TL Backpulver

100 g Kokosraspel

200 ml Kokosmilch

rosa Speisefarbe

2 Päckchen Vanillezucker

2 Päckchen Sahnefestiger

250 g Schmand

250 g Mascarpone

250 g Himbeeren (TK oder frisch)

1 Butter, 160 g Zucker und 1 Prise Salz cremig rühren. Eier einzeln unterrühren. Mehl, Backpulver und 75 g Kokosraspel mischen und mit 100 ml Kokosmilch unterrühren. Teig in eine gefettete Springform (24 cm ø) streichen. Im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 180 °C/Umluft: 160 °C) 20–25 Minuten backen. Auskühlen lassen.

2 Vom Boden die obere Kuppel abschneiden, zerbröseln. 25 g Kokosraspel mit Speisefarbe rosa färben. 20 g Zucker, Vanillezucker und Sahnefestiger mischen. Schmand, Mascarpone und 100 ml Kokosmilch steif schlagen. Zuckermischung dabei einstreuen. Beeren unterrühren. Creme kuppelförmig auf den Kuchen streichen und mit Bröseln und Kokosraspeln bestreuen.

fmg