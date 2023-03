Frauenfußball-Bundesliga Zurück in der Spur: Popp trifft doppelt beim 4:1 in Leverkusen

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind zurück in der Spur: Nachdem sie eine Woche zuvor zum ersten Mal nach 15 Monaten wieder ein Spiel auf nationaler Ebene verloren hatten, feierten sie einen wichtigen 4:1 (2:0)-Erfolg bei Bayer Leverkusen und holten sich die Tabellenführung von Bayern München (am Freitag 4:0 gegen Duisburg) zurück. Das Selbstverständnis, das die Wolfsburgerinnen beim 1:2 gegen Hoffenheim kurz verloren hatten, ist nach diesem Kantersieg und vor ganz wichtigen Wochen zurück.

Auf drei Positionen stellte VfL-Coach Tommy Stroot im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim um: Jill Roord spielte erstmals seit ihrer Verletzung im Dezember wieder von Anfang an, Svenja Huth kehrte nach Gelb-Rot-Sperre zurück und Lynn Wilms rückte für die angeschlagene Marina Hegering in die Startelf. Neben der Abwehrspielerin saßen auch Sveindis Jonsdottir und Jule Brand zunächst auf der Bank.

Nicht zu stoppen: Alexandra Popp köpfte in dieser Szene das 2:0 gegen Bayer Leverkusen. Foto: BEAUTIFUL SPORTS / imago

Doppelpack: Alexandra Popp geht voran

Die große Frage: Wie reagiert der VfL auf den Hoffenheim-Schock? Zunächst einmal schlecht. Die Wolfsburgerinnen hatten Riesenglück, nachdem Elisa Senß Jill Bajjings geschickt hatte. Die niederländische Nationalspielerin zögerte vor Merle Frohms etwas zu lange. Die VfL-Keeperin bekam die Hand an den Ball, und dann pfiff Schiedsrichterin Melissa Joos den zweiten Versuch der Leverkusenerin ab – Glück für Wolfsburg (4. Minute).

Für die Gäste schien es der Weckruf gewesen zu sein – und eine ihrer Anführerinnen ging voran. Alexandra Popp hatte direkt nach dem Hoffenheim-Spiel von einem Ausrutscher gesprochen, und die 31-Jährige nahm sich selbst in die Pflicht. Nach einer Flanke von rechts von Lena Lattwein stieg die Offensivspielerin am höchsten, setzte sich gegen Selina Ostermeier durch und Ewa Pajor irritierte Bayer-Torhüterin Friederike Repohl entscheidend: 1:0 für die Wolfsburgerinnen (13.).

Keine vier Minuten später flankte Svenja Huth nach tollem VfL-Direktspiel von der rechten Seite, Popp rauschte von hinten heran und köpfte auch zum 2:0 ein (16.). Jetzt hatten die Gäste alles im Griff, das VfL-Selbstverständnis war spätestens jetzt zurück. Der Ball lief gut, und Wolfsburg hatte noch eine weitere Topchance, die Führung noch weiter auszubauen. Die beste vergab Startelf-Rückkehrerin Roord mit einem satten Schuss aus 17 Metern – Pfosten (35.). Bayer versuchte dabei durchaus mitzuspielen, kam einige Male gut in die Nähe des VfL-Strafraums, wurde aber nicht mehr zwingend in Durchgang 1.

Wolfsburgs Joker machen’s in Leverkusen deutlich

Der VfL ließ nach der Halbzeit und mit der beruhigenden Führung im Rücken nicht nach, hatte gute Momente, die weiteren Torschützinnen wechselte Stroot aber ein: Jule Brand, die in der Vorwoche 46 Sekunden für ihr 1:0 gegen Hoffenheim gebraucht hatte, benötigte auch in Leverkusen nicht einmal eine Minute, für ihren nächsten Treffer. Die Nationalspielerin hatte die Situation selbst über links eingeleitet, weil aber sowohl Tabea Waßmuth als auch Pajor den Ball nicht über die Linie bekamen, machte es Brand selbst – 3:0 (66.).

Und dann gab’s noch ein Joker-Tor: Dieses Mal traf Brand den Ball nicht richtig, Pajor machte die Situation per Kopfball wieder scharf, und Waßmuth schob direkt ein (78.). Wolfsburgs Coach hatte da schon munter durchgewechselt, einmal auch mindestens als Vorsichtsmaßnahme: Lena Oberdorf fasste sich an die Hüfte, wurde nach 71 Minuten ausgewechselt.

In der Schlussphase hätte es noch schlimmer kommen können für Bayer, aber Kristin Demann per Kopf nach einer Ecke, Waßmuth und auch Brand vergaben gute Möglichkeiten aufs fünfte oder sogar sechste Tor (das Hinspiel hatte der VfL mit 6:0 gewonnen). Ärgerlich: Nach einer Ecke kassierten die Wolfsburgerinnen in der Nachspielzeit dann doch noch nach einer Ecke ein Gegentor, das sich Leverkusen in Person von Lilla Turanyi allerdings durchaus verdient hatte.

Für den VfL geht’s am Freitagabend (19.15 Uhr) zu Hause gegen Turbine Potsdam. Danach warten die Knallerwochen mit den Champions-League-Viertelfinals gegen Paris St. Germain (Mittwoch, 22. März, 21 Uhr in Paris, Donnerstag, 30 März, 18.45 Uhr in der VW-Arena) sowie dazwischen dem Bundesliga-Spitzenspiel bei Bayern München (Samstag, 25. März, 17.55 Uhr).

Spiel kompakt:

Bayer Leverkusen: Repohl – Ostermeier, Friedrich, Turanyi, Marti (89. Blagojevic) – Gräwe – Emmerling (65. Matysik), Baijings, Senß, Kögel (75. van Deursen) – Arfaoui (65. Bücher).

VfL Wolfsburg: Frohms – Wilms (71. Wedemeyer), Hendrich, Janssen, Rauch – Oberdorf (71. Jonsdottir), Lattwein (65. Waßmuth) – Huth, Roord (65. Brand), Popp (83. Demann) – Pajor.

Tore: 0:1 Popp (13.), 0:2 Popp (16.), 0:3 Brand (66.), 0:4 Waßmuth (78.), 1:4 Turanyi (90.+2).

Gelbe Karten: – / –.

Schiedsrichterin: Melissa Joos (Leinfelden-Echterdingen).

Zuschauer: 3476 im Ulrich-Haberland-Stadion.