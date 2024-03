Wolfsburg. Der Torwart des VfL Wolfsburg musste vorzeitig von der belgischen Nationalmannschaft abreisen. Es ist nicht die Saison des 31-Jährigen.

Koen Casteels hat sich beim VfL Wolfsburg mit den Jahren nicht nur zu einem der besten Torhüter in der Fußball-Bundesliga entwickelt. Der 31-Jährige steht auch kurz davor, sich seinen großen Traum zu erfüllen: Bei der Europameisterschaft im Sommer könnte der Belgier für die Nationalmannschaft seines Landes endlich einmal bei einem großen Turnier zwischen den Pfosten stehen. Doch seine Abschiedssaison bei den Grün-Weißen steht für Casteels unter keinem guten Stern. Der Keeper wirkte nicht immer so souverän wie in den Vorjahren und droht jetzt auch noch verletzt auszufallen.

Wegen einer Entzündung im Bauchbereich hatte der Schlussmann bereits im Oktober seine Länderspielreise abbrechen müssen und war auch beim VfL ausgefallen. Nun sind es Schulterprobleme, die ihn zum Aussetzen zwingen. Bereits in der Partie des VfL gegen den FC Augsburg hatte Casteels zuschauen müssen. Der Torwart reiste anschließend dennoch zur Nationalmannschaft, fiel aber für die Testpartie in Irland aus. Eigentlich sollte Casteels stattdessen am Dienstagabend in der Begegnung der Belgier gegen England im Wembley-Stadion zum Einsatz kommen. Aber auch das klappte nicht. Der Routinier konnte vorher nicht trainieren, reiste am Dienstagvormittag vorzeitig zurück in die VW-Stadt.

Neustart beim VfL Wolfsburg ohne Casteels?

So droht der Neustart beim VfL unter Trainer Ralph Hasenhüttl mit der Partie der Wolfsburger beim SV Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr) ohne die Nummer 1 über die Bühne zu gehen. Das wäre für Casteels enttäuschend, geht er doch in seine letzten acht Spiele beim VfL. Bereits im vergangenen Jahr hatte er frühzeitig angekündigt, den Klub im Sommer verlassen zu wollen und seinen Vertrag nicht zu verlängern. Seit seinem Wechsel von der TSG Hoffenheim vor gut neun Jahren hütete er in der Bundesliga 240 Mal das Tor der Wölfe.

Dass Casteels bei den Anhängern der Grün-Weißen lieber mit einer erfolgreicheren Saison in Erinnerung geblieben wäre, liegt auf der Hand. Jetzt steckt der VfL im Abstiegskampf – und wie es dann so oft ist: Der Torwart ist selten ganz schuldlos daran. Extrem ärgerlich war für den Keeper der Doppelpatzer bei der 0:4-Packung im vergangenen Herbst in Gladbach. Doch auch in diesem Jahr lief es nicht immer rund: Beim 2:2 gegen Hoffenheim unterlief Casteels ein Abspielfehler, der zum Gegentor führte. Und auch der erste Ausgleichstreffer der Eintracht in Frankfurt fiel in die Kategorie haltbar.

Engländer hatten Interesse an Belgiens Nationaltorwart

Dabei könnte der Belgier gute Eigenwerbung derzeit bestens gebrauchen. Noch hat er keinen neuen Kontrakt bei einem anderen Klub unterschrieben. Zuletzt soll in der Winterpause Nottingham Forest beim VfL angeklopft haben, um den Torwart für angeblich fünf Millionen Euro sofort zu holen – doch Wolfsburg lehnte ab. Stattdessen verpflichteten die Engländer mit Mats Sels einen anderen Belgier, der jetzt in der Nationalelf zweimal seine Chance bekam und einen guten Eindruck hinterließ.

Für Casteels wäre es ganz bitter, wenn sein großer EM-Traum noch platzen würde. Erst vor einigen Monaten hatte sich mit Real-Keeper Thibaut Courtois der Stammtorwart der Belgier schwer verletzt und zudem mit Nationaltrainer Domenico Tedesco überworfen. Es war die große Chance für Koen Casteels, die er jetzt vielleicht nicht nutzen kann.

