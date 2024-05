Köln. Die Mittelfeldspielerin des VfL Wolfsburg hält dem für sie speziellen Druck im Finale des DFB-Pokals stand und ist ein wichtiger Sieg-Faktor.

Jule Brand und Dominique Jansen waren mit ihren Toren die Matchwinnerinnen für den VfL Wolfsburg beim DFB-Pokalsieg in Köln, Torhüterin Merle Frohms bewahrte ihr Team beim 2:0-Erfolg über Bayern München in der zweiten Hälfte mit starken Paraden vor einem Gegentor und Kapitän Alexandra Popp führte ihre Mannschaft in gewohnter Art an. Doch vor allem Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf stand bei diesem Endspiel im Fokus.

Denn die 22-Jährige wechselt nach der Saison vom VfL zu den Bayern, und auch deswegen gab es das Gerede von der Wachablösung, das die Wolfsburgerinnen ärgerte und wohl auch ein wenig anstachelte. „Klar ist das auch eine Motivation. Ich denke, das Spiel heute spricht für sich“, spürte nicht nur Torschützin Brand eine gewisse Genugtuung durch den Sieg über die Münchnerinnen.

Aber vor allem Oberdorf ist sicherlich ein Stein vom Herzen gefallen, dass sie mit ihrem aktuellen Team über ihrem zukünftigen triumphierte. „Mir war es umso wichtiger heute zu zeigen, dass ich für den VfL Wolfsburg spiele und da wirklich auch mein letztes Hemd lasse“, sagte die Mittelfeldspielerin hinterher vor den TV-Mikrofonen.

Das machte sie auch wirklich. Oberdorf war die Antreiberin der Wolfsburgerinnen im Mittelfeld, gewann viele Zweikämpfe und besaß gleich zwei gute Möglichkeiten. Es war eine Top-Leistung der deutschen Nationalspielerin. Das fand auch ihr Trainer Tommy Stroot. „Es ist Weltklasse, unter dem Druck und dem Fokus so abzuliefern“, lobte der Coach. Da schloss sich Bayern-Coach Alexander Straus, Oberdorfs zukünftiger Trainer an. „Lena war fantastisch, sie war richtig gut.“ Er freut sich, diese Spielerin zukünftig in seinen Reihen zu haben.

Doch noch ist sie Wolfsburgerin und wird diesen zehnten Pokal-Triumph mit dem VfL in Serie in vollen Zügen genossen haben. „Es war schön zu sehen, dass sie frei im Kopf war. Die Situation ist ganz und gar nicht einfach, muss ich sagen. Großen Respekt, dass sie so eine Leistung auf den Platz gebracht hat“, erkannte auch VfL-Kapitän Popp die spezielle Situation ihrer Mitspielerin an.

Die ließ sich davon aber nicht beeindrucken – im Gegenteil. „Lena hat ein bärenstarkes Spiel gemacht, wieder extrem viele Zweikämpfe gewonnen und war an vielen Offensivaktionen beteiligt“, lobte Popp. Mit dieser Einschätzung war sie nicht allein. Die VfL-Fans feierten ihr komplettes Team für den Pokalsieg, vor allem aber Lena Oberdorf.