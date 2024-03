Wolfsburg. Das Abwehr-Ass des VfL Wolfsburg hatte sich im Bundesliga-Hit gegen Bayern früh verletzt. Auch für die EM-Quali-Spiele fällt sie aus.

Das ist bitter - sowohl für den VfL Wolfsburg als auch für die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft: Nach ihrer verletzungsbedingten Auswechslung am Samstag im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München (0:4) fällt die 33 Jahre alte Verteidigerin laut Klubmitteilung vom Montagnachmittag „mehrere Wochen“ mit einem Muskelfaserriss in der linken Wade aus. Sie verpasst sowohl das DFB-Pokal-Halbfinale gegen die SGS Essen (Ostersamstag, 13 Uhr, AOK-Stadion) als auch die nächste Abstellungsphase zur Nationalmannschaft.

Hegering hatte sich bei der Topspiel-Niederlage des VfL früh und ohne Fremdeinwirkung verletzt. Bei einem Klärungsversuch im Mittelfeld knickte das Abwehr-Ass bedrängt aber nicht getroffen von Bayern-Stürmerin Lea Schüller weg. „Ehrlich gesagt kann ich die Situation nicht mehr genau wiedergeben. Ich habe Schmerzen beim Gehen“, so Hegering nach dem Spiel.

Hegering fehlt auch dem DFB-Team beim Auftakt in die EM-Qualifikation

Nach ihrer Auswechselung veränderte sich die Statik in der Wolfsburger Defensive entscheidend, vor allem weil Dominique Janssen von der linken Abwehrseite an Hegerings Stelle in der Innenverteidigung rücken musste. Der eingewechselten Nuria Rabano unterlief der Fehlpass nach einer VfL-Ecke, den die Münchnerinnen zur Führung durch Pernille Harder nutzten. Auch beim dritten Gegentreffer sah die Spanierin, die vor der Saison vom FC Barcelona gekommen war, nicht glücklich aus.

Marina Hegering humpelte nach ihrer Verletzung im Spiel gegen Meister München vom Feld. © regios24 | Darius Simka

Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris geht‘s für die deutsche Nationalmannschaft gleich mit wichtigen Partien weiter, wenn auch ohne Hegering. Am Freitag, 5. April, um 20. 30 Uhr (live in der ARD) startet die EM-Qualifikation mit dem Auswärtsspiel in Österreich. Am Dienstag, 9. April, wartet von 18.10 Uhr an (live im ZDF) Island. Auch hier geht‘s um Punkte für die Teilnahme an der Europameisterschaft in der Schweiz (2. bis 27. Juli 2025). Nicht mehr mit dabei sein wird VfL-Kapitänin Svenja Huth. Die 33 Jahre alte Offensivspielerin, deren Frau im vergangenen September ihr erstes Kind geboren hatte, hatte in der vergangenen Woche ihren Rücktritt aus dem DFB-Team erklärt.

Der VfL ist danach am Samstag, 13. April, um 12 Uhr in der Bundesliga beim SC Freiburg gefordert. Ob Hegering dann schon wieder mitwirken kann, ist offen.