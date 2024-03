Wolfsburg. Das Offensiv-Doppel soll am Donnerstag ins Training einsteigen. Dann entscheidet sich, ob sie gegen den FC Bayern mitspielen können.

Die Zeit rennt. Am Samstag (17.45 Uhr) steht das Bundesliga-Topspiel des VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern an. Mehr als 20.000 Fans werden in der VW-Arena sein, um das möglicherweise vorentscheidende Duell im Rennen um die Meisterschaft zwischen dem Zweiten und dem Ersten zu verfolgen. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg hoffen noch auf die Einsätze von zwei ganz, ganz wichtigen Spielerinnen: Ewa Pajor und Alexandra Popp.

Am Montag war für die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot nur leichte Ballarbeit angesagt, auch Kraftübungen standen auf dem Programm. Am Dienstag zogen die Wolfsburgerinnen die Intensität an. Allerdings offenbar noch ohne ihr Doppel-P, Pajor und Popp. Der VfL teilt mit: „Wir erwarten beide am Donnerstag zurück auf dem Trainingsplatz.“ Dann wird der VW-Klub schon etwas klarer erkennen, ob das wichtige Offensivduo gegen die Münchenerinnen zur Verfügung steht. Die Hoffnung besteht.

Pajor, mit zehn Toren aus 14 Spielen die beste Torjägerin der Bundesliga, hatte sich in der Länderspielpause bei der polnischen Nationalmannschaft Ende Februar am Knie verletzt und war seither ausgefallen. Doch es besteht noch die Hoffnung, dass sie zeitnah wieder ins Geschehen einsteigt. Reicht es schon für die Bayern?

Popp, mit fünf Toren und neun Vorlagen in 15 Spielen die beste Scorerin der Bundesliga, war am Freitag beim bitteren 1:2 in Hoffenheim schon in Hälfte 1 ausgewechselt worden. Was zunächst schlimmer aussah, stellte sich dann als weniger heftig heraus. Am Tag nach der Niederlage hatte der VfL mitgeteilt, dass sich Popp „keine strukturelle Verletzung im Knie zugezogen“ habe.

Jetzt hoffen die Wolfsburgerinnen auf ihr Offensivduo. Mit Popp und Pajor hätten sie in jedem Fall höhere Chancen auf einen Sieg gegen den bayerischen Tabellenführer. Der Sieg ist bitter nötig. Gewinnen die Münchenerinnen in der VW-Stadt, dürfte die Meisterschaft endgültig entschieden sein.

