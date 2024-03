Wolfsburg. Julian Nagelsmann gibt bald seinen DFB-Kader bekannt. Warum man gar nicht auf eine Wolfsburger Beteiligung zu hoffen braucht.

Fußball-Deutschland schielt auf die Kader-Nominierung von Julian Nagelsmannfür die letzten Testspiele vor der Heim-EM. Donnerstagmittag, 14 Uhr, soll der Bundestrainer seinen Kader bekannt geben. Auf eine Wolfsburger Beteiligung braucht man nicht zu hoffen. Dafür soll es viele Überraschungen geben, wie aus verschiedenen Medienberichten hervorgeht.

Der VfL und der Fluch beim DFB. Auf einen Wolfsburger Spieler im Aufgebot hofft man vergebens. Und das nicht erst mit der Bekanntgabe des Kaders. Für Lukas Nmecha, die aktuell wohl einzige Hoffnung, einen VfL-Spieler in der Deutschen Nationalmannschaft zu haben, kommt die Nominierung zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Sein Nationalmannschafts-Debüt gab er unter dem damaligen Bundestrainer Hansi Flick im November 2021 gegen Liechtenstein (9:0). Zuletzt lief er im September 2022 im Deutschlandtrikot auf. Seitdem ist einiges passiert. Verletzungspech. Schon die WM in Katar hatte Nmecha aufgrund diverser Blessuren am Sprunggelenk und im Knie verpasst.

Er kämpfte sich zurück beim VfL Wolfsburg. Im vorvergangenen Liga-Spiel gegen den VfB Stuttgart (2:3) machte er eine gute Partie und schoss sogar sein erstes Tor nach 480 Tagen. Er musste nun gegen Leverkusen aber erneut passen. Schon wieder plagen ihn Probleme. Die Chance auf eine Kader-Nominierung? Eher gegen null. Mal wieder. Vor kurzem sagte er gegenüber unserer Zeitung: „Es ist immer eine Ehre, für sein Land spielen zu dürfen.“

Überraschungen in Nagelsmann DFB-Kader kurz vor der Heim-EM

Es sind die letzten Tests vor dem großen Turnier. Und dafür hat sich Nagelsmann seine persönlich besten deutschen Spieler zusammen gesucht. Mit dabei: Toni Kroos. Keine Überraschung, nachdem sein Comeback bereits Ende Februar verkündet wurde. Weitere Nominierte sollen Deniz Undav, Maximilian Mittelstädt, Chris Führich und Waldemar Anton vom VfB Stuttgart sein. Außerdem heißt es, dass Nagelsmann sich gegen Leon Goretzka und für Aleksander Pavlovic entschieden hat. Das ist der große Kaderumbau, der sich schon Monate vor der Nominierung abzeichnete.

Und beim VfL? Während Joakim Maehle und Jonas Wind derzeit im dänischen Nationalteam gesetzt sind und auch Lovro Majer für Kroatien, Vaclav Cerny für Tschechien, Patrick Wimmer für Österreich, Koen Casteels und Aster Vranckx für Belgien und Cedric Zesiger für die Schweiz regelmäßig nominiert sind, bleiben die Deutschen des VfL Wolfsburg während der EM-Vorbereitung wohl wieder mal zu Hause.

VfL Wolfsburg: Kein Verein für Nationalmannschafts-Akquise

Schon lange ist der VfL Wolfsburg kein Verein mehr, aus dem sich die Bundestrainer für die Nationalmannschaft bedienen. Ridle Baku kommt insgesamt auf drei Länderspiele mit Einsatz. Sein letztes spielte er am 14. November 2021 gegen Armenien (4:1). Maximilian Arnold kommt sogar nur auf zwei Spiele mit Einsatz – auch im November 2021. Und Yannick Gerhardt debütierte am 15. November 2016 gegen Italien (0:0) unter Joachim Löw. Das blieb bisher auch sein einziges Spiel in Schwarz-Rot-Gold.

Ob das mit der aktuellen Form des Vereins zusammenhängt? Wahrscheinlich schon. Der VfL Wolfsburg hat in der laufenden Saison 25 Punkte. Seit zehn Spielen ist die Mannschaft von Trainer Niko Kovac ohne Sieg. Es ist eine Spielzeit zum Vergessen für die Wolfsburger. Und für jeden Einzelnen bedeutet das: keine Glanzleistungen im Verein, keine Option für den DFB.

Für den VW-Klub gilt vielleicht noch mehr als für andere Klubs, dass die Leistungen konstant gut sein müssen, um bei den Bundestrainern wahrgenommen zu werden. „Wolfsburg hat vielleicht nicht so die Lobby“, mutmaßte schon Arnold vor Jahren. Dortmund, München, auch Leipzig, Stuttgart und Leverkusen sind die Standorte, an denen sich die Löw, Flick und Nagelsmann häufiger blicken lassen als in Wolfsburg. Daher müssen die Wolfsburger ganz besonders herausstechen. Das gelingt in dieser Spielzeit allerdings keinem Grün-Weißen.

