Neues Bier beim VfL Wolfsburg: Beck’s verdrängt Veltins

In der Wolfsburger Volkswagen-Arena wird künftig Beck’s statt Veltins getrunken. Das Bier, dessen Brauerei seinen Sitz in Bremen hat, gehört zum neuen Premium-Partner Anheuser-Busch InBev.

Zum Start der kommenden Saison wird sowohl in der Volkswagen-Arena als auch im AOK-Stadion neues Bier ausgeschenkt: Der VfL Wolfsburg hat eine Premium-Partnerschaft geschlossen – und zwar mit der Brauerei-Gruppe Anheuser-Busch InBev. Das heißt: Künftig wird die Biermarke Beck’s bei Wolfsburger Heimspielen ausgeschenkt. Die Kooperation läuft bis 2028. Bislang war Veltins-Bier im VfL-Cateringangebot.

Wie der Verein am Mittwoch mitteilt, streben die Wölfe „eine bestmögliche Verpflegung an“ – und haben sich mit dem neuen Partner noch etwas anderes überlegt: Künftig wird es in den Sommermonaten einen „Beck’s-Biergarten“ geben, der im Allerpark angesiedelt wird. Darüber hinaus übernimmt Anheuser-Busch InBev das Halbzeitspiel und die Werbeplätze auf der LED-Bande und den Interviewboards.

Brauerei-Gruppe lobt „tollen sportlichen Erfolg“ des VfL Wolfsburg

„Wir sind stolz darauf, dass wir mit Beck’s, der Premium-Marke von Anheuser-Busch InBev, einen neuen starken Partner gewinnen konnten, der optimal zum VfL Wolfsburg passt“, erklärt VfL-Geschäftsführer Michael Meeske, „und freuen uns auf die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren. Gemeinsam mit Beck’s haben wir uns das Ziel gesetzt, die Aktivierung der Region durch unterschiedlichste Maßnahmen weiter voranzutreiben.“

Mehr Nachrichten zum VfL Wolfsburg:

Jannik Weitzl, On-Trade Director der in etwa 150 Ländern vertretenen Unternehmensgruppe, schlägt in die gleiche Kerbe: „Beck’s und der VfL Wolfsburg, diese erstklassige Verbindung passt einfach. Nicht nur das Zusammenspiel zweier absoluter Premiummarken, sondern insbesondere die Chemie zwischen beiden Teams hat von Anfang an perfekt harmoniert.“ Der VfL Wolfsburg habe sich in Europa einen großen Namen gemacht und tollen sportlichen Erfolg – sowohl im Frauen- als auch im Herrenfußball. „Wir freuen uns, diesen Top-Klub mit Beck’s ab der kommenden Saison als offizieller Bierpartner begleiten zu dürfen.“