Wolfsburg. Vor dem Fußballspiel gegen den VfL Wolfsburg wurden Fans von Werder Bremen am Bahnhof kontrolliert. 270 Ultras reisten zurück.

Werder Bremen Nach Ärger über Fan-Kontrollen in Wolfsburg: Polizei äußert sich

Vor dem Heimspiel des VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen am Samstag, 6. August, war der Ärger der gegnerischen Fans groß: Am Wolfsburger Bahnhof fand eine Großkontrolle der Polizei statt. Nicht alle Werder-Fans erreichten daraufhin das Stadion. Nun hat sich die Polizei zu ihrem Vorgehen geäußert.

Ziel der Kontrollstelle sei die Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit, insbesondere der schweren Gesundheitsgefahr durch das Abbrennen von Pyrotechnik in Menschenmengen, gewesen. Auch Aktiv- und Passivbewaffnung, wie Schlagwerkzeugen oder Zahnschutz, die in körperlichen Auseinandersetzungen rivalisierender Fangruppen regelmäßig zu Einsatz kommen, sollte bei der Maßnahme aufgespürt werden, erklärte die Polizei am Sonntag.

Match wurde als „Rot-Spiel“ eingestuft

Übereinstimmend hätten die Polizeibehörde Bremen und die Wolfsburger Polizei das Verhältnis beider Fanlager als rivalisierend eingestuft. Daher sei die Spielbegegnung des VfL Wolfsburg und des SV Werder Bremen als sogenanntes Rot-Spiel eingestuft worden. Dies wurde dem Verein bereits am 11. Juli mitgeteilt, heißt es.

Der Hauptgrund für die Anordnung der Kontrolle sei die Erkenntnis über das Anreisen sogenannter Risikogruppen gewesen – der Bremer Ultras. Diese Bewertung sei durch das Anreiseverhalten besagter Gruppen am Spieltag noch einmal untermauert worden. Beim Eintreffen am Wolfsburger Hauptbahnhof wurden die Personalien einzelner Personen festgestellt und diese nach bestimmten Gegenständen durchsucht. Alle anderen konnten den Bahnhof sofort nach ihrer Ankunft ohne weitere polizeiliche Maßnahmen verlassen, heißt es.

Mehr zum Spiel:

Polizei: Kontrollen sollten Pyro-Einsatz verhindern

„Es handelte sich somit um eine präventive Maßnahme der Gefahrenabwehr und nicht um eine repressive Maßnahme der Strafverfolgung. Darüber hinaus bestand zu keiner Zeit ein Zwang, sich den polizeilichen Kontrollmaßnahmen zu unterziehen. Personen, die eine solche Kontrolle für sich ablehnten, konnten entweder unkontrolliert am oder im Bahnhof verbleiben oder auch ihre Reise einfach fortsetzen“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. 270 Werder-Fans entschieden sich daraufhin dazu, die Rückreise nach Bremen anzutreten.

„Wir werden in der Nachbereitung mit den Vereinen und Sicherheitsbeauftragten Gelegenheit haben, die Informationen und Bewertungen, die kurzfristig zu dieser polizeilichen Maßnahme geführt haben, auszutauschen“, sagte der Vizepräsident der Polizeidirektion Braunschweig, Roger Fladung.

Das Nord-Derby zum Bundesligaauftakt verfolgten neben dem heimischen Fan-Lager rund 4200 Bremer Fans in der Volkswagen-Arena.

red