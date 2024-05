Osterode. Der Aufsteiger muss sich in der Frauen-Landesliga dem VfL Wahrenholz geschlagen geben. Beim FC Westharz fallen beide Spiele aus, HarzTor geht in der Kreisliga unter.

Ausgedünnt war das Fußball-Programm der Frauen am Wochenende, beim FC Westharz konnten beide Mannschaften nicht antreten. In der Bezirksliga gehen so die Punkte kampflos an die Gegnerinnen von der SG Denkershausen/Lagershausen. Ob das in der 1. Kreisklasse ebenfalls geschieht oder die Partie neu angesetzt wird, ist noch offen.

SG-Damen hoffen in der Landesliga vergeblich

SG Wulften/Lindau/Hattorf - VfL Wahrenholz 1:3 (0:0). Nach den beiden deutlichen 0:9-Klatschen in den vergangenen beiden Partien trafen die SG-Frauen diesmal auf einen Gegner auf Augenhöhe. Nach einer torlosen ersten Hälfte war die Hoffnung auf Punkte durchaus gegeben, auch im zweiten Durchgang blieb es eng. Zwar ging Wahrenholz in der 51. Minute durch Jil Pieper in Führung, doch Wulften/Lindau/Hattorf kämpfte und wurde mit dem Ausgleich von Lisanne Harenberg belohnt (74.).

Doch vier Minuten später lag man wieder zurück. Die gerade eingewechselte Melina Sterz hatte die Abwehr das Gastgeberinnen noch nicht auf dem Zettel, der Joker stach zu. In der Nachspielzeit machte Pieper dann den Sack zu (90.+2), die Gastgeberinnen standen erneut mit leeren Händen da. In der Tabelle hat die SG weiter fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer und den ersten Nicht-Abstiegsplatz, muss in den kommenden Partien aber dringend Zählbares einfahren.

Kreisliga-Teams bleiben ohne Tore

TSV Vogelbeck - SC HarzTor 11:0 (4:0). Ohne die verletzte Stammkeeperin Johanna Heitmüller mussten die HarzTor-Frauen zum Spitzenspiel in Vogelbeck antreten. Konnte das Fehlen der Keeperin in den vergangenen Spielen noch kompensiert werden, zeigte der Tabellenführer hingegen keine Gnade. Mit dem ersten Kontakt brachte Silke Rauls die Gastgeberinnen in Front (1.), in der Folge erzielte die Stürmerin noch vier weitere Tore. Zudem trafen Malin Rose (3), Anna-Sofia Ferrari, Lara Beckmann und Yvonne Wedekind für Vogelbeck.

SG Wulften/Lindau/Hattorf II - SG Puma/Sparta Göttingen 0:1 (0:1). Das Toreschießen bleibt das große Problem der SG-Reserve, in 16 Partien gelangen der Mannschaft von Trainer Joshua Renner erst acht Treffer. So half gegen die Göttingerinnen auch eine gute Defensivleistung nichts, ein Treffer der Gäste vor der Pause sorgte für die Entscheidung.

Die wichtigsten Nachrichten am Morgen und Abend: Mit dem WhatsApp-Kanal des Harz Kurier sind Sie stets auf dem neusten Stand.

Förste marschiert in der 1. Kreisklasse

SC HarzTor II - 1. SC Göttingen 05 0:3 (0:1). Gegen die zuvor noch sieglosen Gäste musste die HarzTor-Reserve eine Niederlage einstecken. Desiree Cartschau (25.), Lena Simosek (47.) und Sarah Plaisir (80.) trafen für die Unistädterinnen.

VfR Dostluk Osterode - SV Förste 1:8 (0:6). Eine klare Angelegenheit war das Nachbarschaftsduell im Jahnstadion. Die Gäste aus Förste unterstrichen ihre Favoritenrolle schon vor der Pause, Lea Wedemeyer (11.), Kira Schreiber (19. und 21.) sowie Luca Marie Weber mit einem lupenreinen Hattrick (25., 37. und 39.) machten bereits in Hälfte eins das halbe Dutzend voll. Nach dem Seitenwechsel gelang Yanin Beckmann rasch der Ehrentreffer (41.), ehe Schreiber (58.) und Weber (78.) das Ergebnis für den Spitzenreiter weiter in die Höhe trieben.

Unser Top-Angebot: 12 Monate HK PLUS für 49 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: