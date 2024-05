Osterode. Für die Altkreis-Fußballerinnen auf Bezirksebene gibt es unter der Woche deutliche Niederlagen. Schon am Wochenende bietet sich die Möglichkeit zur Wiedergutmachung.

Ohne Punkte blieben die Altkreis-Fußballerinnen in ihren Nachholspielen unter der Woche, sowohl die Frauen der SG Wulften/Lindau/Hattorf in der Landesliga als auch der FC Westharz in der Bezirksliga kassierten klare Niederlagen. Die Kreisliga-Partie des SC HarzTor wurde kurzfristig verlegt. Am Wochenende sind die Mannschaften erneut im Einsatz, der Ball rollt von der Landesliga bis zur 1. Kreisklasse.

Die Spiele unter der Woche

SG Wulften/Lindau/Hattorf - FC Eintracht Northeim 0:9 (0:3). Chancenlos war der Aufsteiger im Landesliga-Heimspiel gegen die Eintracht-Frauen. Letztlich musste man sogar froh sein, dass die Gäste noch etliche Chancen ungenutzt ließen. Schon in der ersten Minute lag der Ball im SG-Tor, Julia Stahl hatte getroffen. Jule Ahrens legte vor der Pause mit einem Doppelpack nach (12. und 21.). Nach dem Seitenwechsel trieben Stahl (52., 62. und 88.), Sina Eulenstein (66.) sowie Isabell Fischer (80. und 90.) das Ergebnis in die Höhe, während für die Gastgeberinnen keine nennenswerte Tormöglichkeit notiert wurde. Für die SG war es die zweite 0:9-Klatsche in Folge, die Luft im Abstiegskampf wird immer dünner.

FC Westharz - TSV Gladebeck 0:4 (0:4). Schon zur Pause war der Kuchen in Gittelde verteilt, die Gäste führten deutlich. Besonders Aileen Meyer bekam die FCW-Abwehr nicht zu fassen, die Kapitänin des TSV erzielte einen Dreierpack (5., 20. und 31.). Zudem war noch Amelie Flamm für Gladebeck erfolgreich (22.). Erst nach der Pause waren die Gastgeberinnen besser sortiert, für eine Wende war es aber längst zu spät.

Die Spiele der Frauen am Wochenende

SG Wulften/Lindau/Hattorf - VfL Wahrenholz (Sa., 16 Uhr). Nach den Niederlagen gegen zwei der Topteams in der Landesliga empfängt die SG nun einen Gegner, der eher auf Augenhöhe agieren sollte. Die Gäste sind Neunter, acht Punkte beträgt ihr Vorsprung auf Wu/Li/Ha auf dem elften Platz - und damit dem ersten Abstiegsrang. Im Hinspiel musste sich der Aufsteiger vom Harzrand knapp mit 0:1 geschlagen geben, vielleicht kann nun der Spieß umgedreht werden. Ausgetragen wird die Landesliga-Partie in Hattorf.

FC Westharz - SG Denkershausen/Lagershausen (So., 15 Uhr). Klarer Außenseiter sind die FCW-Kickerinnen am Sonntag, wenn der verlustpunktfreie Bezirksliga-Spitzenreiter zu Gast in Gittelde ist. Doch vielleicht gelingt gerade aus dieser Position heraus eine Überraschung, schließlich kann die Teichgräber-Elf ohne großen Erwartungsdruck befreit aufspielen. Im Hinspiel hatte die SG mit 5:1 die Nase vorn, bis zur Pause hielten die Westharzerinnen aber gut mit.

TSV Vogelbeck - SC HarzTor (So., 11.30 Uhr). Im Topspiel der Frauen-Kreisliga reist der Tabellendritte SC HarzTor zum Spitzenreiter nach Vogelbeck, südlich von Einbeck gelegen. Auf die Abwehr des SCH wartet dabei eine harte Aufgabe, der TSV ist mit 81 Toren die mit Abstand offensivstärkste Mannschaft der Liga. Die beiden bisherigen Duelle verliefen allerdings auf Augenhöhe: In der Liga trotzte der SCH dem Primus ein 2:2 ab, im Pokal unterlag man knapp mit 2:3.

SG Wulften/Lindau/Hattorf II - SG Puma/Sparta Göttingen (So., 13 Uhr). Ebenfalls zum dritten Mal in dieser Saison stehen sich die SG-Reserve und die Göttingerinnen gegenüber. Im Pokal und im Kreisliga-Hinspiel hatte dabei Puma/Sparta mit 1:0 die Oberhand. Gelingt es den Gastgeberinnen diesmal, etwas Zählbares zu holen? Gespielt wird in Hattorf.

SC HarzTor II - 1. SC Göttingen 05 (Sa., 14 Uhr). Mit den Göttingerinnen kommt das sieglose Schlusslicht der 1. Kreisklasse auf die Augenquelle. Im Hinspiel allerdings kam die HarzTor-Reserve nicht über ein 0:0 hinaus.

VfR Dostluk Osterode - SV Förste (Sa., 16 Uhr). Im Nachbarschaftsduell sind die Gäste aus Förste als ungeschlagener Spitzenreiter klar favorisiert. Doch natürlich hoffen die Gastgeberinnen auf eine Überraschung.

FC Westharz II - FC Hebenshausen (So., 13 Uhr). Auch wenn die FCW-Reserve in der Vorwoche in Förste baden ging, als Tabellendritter sind sie weiter gut platziert. Gegen den Vorletzten soll nun wieder gepunktet werden.

