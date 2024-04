Hattorf. Zwei Partien mit Altkreis-Beteiligung stehen in der Fußball-Kreisliga der Frauen an. Der SC HarzTor und die SG Wu/Li/Ha II hoffen dabei auf ein Erfolgserlebnis.

Im Frauenfußball stehen an diesem Wochenende nur zwei Partien auf dem Programm, beide in der Kreisliga. Der SC HarzTor ist beim VfV Oberode gefordert, Anpfiff der Partie ist am Samstag um 16 Uhr. Am Sonntag erwartet dann um 13 Uhr die Reserve der SG Wulften/Lindau/Hattorf den TSV Nesselröden. Spielfrei haben die Landesliga-Frauen der SG sowie die Bezirksliga-Fußballerinnen des FC Westharz, ihre Begegnungen wurden jeweils auf einen späteren Zeitpunkt in der Saison verlegt.

HarzTor-Frauen spielen am Samstag

VfV Oberode – SC HarzTor (Sa., 16 Uhr). Der SC HarzTor ist in der Rückrunde noch nicht so richtig in Fahrt gekommen. In drei Partien trennten sich die Harzerinnen jeweils Unentschieden und warten noch auf den ersten Dreier, im Pokal schied man trotz einer guten Leistung aus. Aber auch bei den Gastgeberinnen aus Oberode, einem Ortsteil von Hann. Münden, stottert der Motor noch. In vier Spielen kassierte der VfV drei Niederlagen. Die Zuschauer dürfen sich nicht nur aufgrund der Form auf ein ausgeglichenes Spiel freuen. Nur zwei Punkte trennen beide Teams, die Tabellennachbarn sind. HarzTor steht auf Rang vier vor Oberode und will mit dem ersten Pflichtspielsieg des Jahres auf Tabellenplatz drei klettern.

Auch interessant

Eisdorf und Südharz treffen im Verfolgerduell aufeinander Von Arne Hoffschlaeger

SG Wulften/Lindau/Hattorf II – TSV Nesselröden (So., 13 Uhr). In Hattorf treffen am Sonntag die beiden Kellerkinder, die SG Wu/Li/Ha II und der TSV Nesselröden, aufeinander. Als Tabellen-13. hat die SG zwei Punkte Rückstand auf den Elften aus dem Eichsfeld. Mit einem Sieg wurde die junge Mannschaft von Trainer Joshua Renner am TSV vorbeiziehen. Im Hinspiel gelang der Landesliga-Reserve beim 1:0 sogar einer von zwei Saisonsiegen. Allerdings ist in den folgenden neun Spielen kein weiterer Punkt hinzugekommen, sodass Wu/Li/Ha II seit über einem halben Jahr auf ein Erfolgserlebnis wartet.

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: