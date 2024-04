Eisdorf. In der Tabelle der Fußball-Kreisliga Göttingen-Osterode geht es weiterhin eng zu, sodass jeder Punktgewinn am anstehenden 20. Spieltag wichtig ist.

In der Fußball-Kreisliga Göttingen-Osterode steht der 20. Spieltag an. Hierbei treffen im Altkreis-Duell der FC Eisdorf und der VfB Südharz aufeinander. Zudem haben Neuhof und Hattorf Heimspiele, während HarzTor auswärts bei Groß Schneen antritt. Anpfiff der Partien ist jeweils um 15 Uhr. Abseits des aktuellen Geschehens sorgt der FC Eisdorf außerdem mit einem Transfer für Aufsehen.

Heimspiel für Eisdorf und ein Transferkracher

FC Eisdorf – VfB Südharz. Zum Verfolgerduell erwartet Eisdorf den VfB Südharz. Für beide Mannschaften geht es in erster Linie darum, den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Die Gastgeber sind mit vier Punkten aus zwei Spielen gut in die Rückrunde gestartet und haben drei Zähler Rückstand auf Rang zwei. Der VfB steht mit zwei Punkten weniger auf Platz sechs. Allerdings sind die Südharzer noch nicht in Form. Gegen das Schlusslicht aus Hattorf musste man sich mit einem Remis begnügen und schied zudem aus dem Kreispokal aus. Findet der VfB Südharz zurück in die Erfolgsspur oder kann sich Eisdorf oben festsetzen?

Der FC Eisdorf präsentiert Hendrik Sinram-Krückeberg, der das Team aus der Kreisliga Göttingen-Osterode in der kommenden Saison verstärken wird. © Verein | FC Eisdorf

Ein bekanntes Gesicht findet zudem in der kommenden Saison den Weg zurück ins Borntal, Hendrik Sinram-Krückeberg kehrt zu seinem Heimatverein zurück. Bis zur B-Jugend spielte der Offensivmann beim FCE, ehe er den Verein verließ, um höherklassig sein Potenzial auszuschöpfen. Erfolgreiche Jahre bei TuSpo Petershütte, Eintracht Northeim und dem SSV Nörten-Hardenberg in der Ober- und Landesliga folgten, aus dieser Zeit kennen sich auch der Rückkehrer und das künftige Trainerduo Patrick Gemende und Wolgang Pilz.

Einige Jahre später nun findet er den Weg zurück zu seinen Wurzeln, wo er auf bekannte Weggefährten aus seiner Jugendzeit trifft. „Der Kontakt war nie abgebrochen und wir sind davon überzeugt, dass er in der kommenden Saison 2024/25 auf Anhieb eine Verstärkung, sowohl menschlich als auch fußballerisch, sein wird“, freuen sich die Eisdorfer auf den Neuzugang.

Die weiteren Spiele am Sonntag

SSV Neuhof – SG Pferdeberg. Eine sehr schwere Aufgabe hat der SSV Neuhof vor der Brust. Zu Gast am Kranichteich ist der Tabellenzweite SG Pferdeberg. Die Eichsfelder konnten in der Rückrunde aus vier Spielen zehn Punkte einfahren und kletterten so auf Platz zwei. Neuhof hingegen kassierte eine 0:4-Niederlage in Dramfeld und flog mit 1:5 gegen Hattorf aus dem Pokal. Hoffnungen kann Neuhof aus dem Hinspiel schöpfen, welches mit 2:1 gewonnen wurde. Dennoch ist der SSV nur Außenseiter und hofft auf eine Überraschung.

FC Merkur Hattorf – TSV Nesselröden. Für den FC Merkur zählen im Abstiegskampf nur noch Punkte. Einen Zähler entführte Hattorf in der Vorwoche aus Zorge beim 1:1 gegen Südharz. An die Leistung will die Mannschaft von Trainer Jens Beushausen anknüpfen und ihr Heimspiel gegen den TSV Nesselröden gewinnen. Mit einem Sieg würde man bis auf einen Punkt an die Nicht-Abstiegsplätze rücken. Allerdings ist der FC am Freitagabend auch im Pokal gefordert. Man darf gespannt sein, wie viel Kraft Hattorf am Sonntag noch in den Beinen hat.

TSV Groß Schneen – SC HarzTor. Nach dem 3:2-Erfolg gegen Bovenden will der SC HarzTor auch beim TSV Groß Schneen punkten, um weiterhin im Aufstiegsrennen zu bleiben. Aktuell beträgt der Rückstand auf Platz zwei zwar fünf Punkte, der SCH hat aber drei Partien weniger ausgetragen als Pferdeberg. Der gastgebende TSV kassierte in der Rückrunde bisher zwei Niederlagen und hat etwas den Anschluss an die Aufstiegsränge verloren. Im Hinspiel setzte sich HarzTor mit 2:0 durch.

