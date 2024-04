Dorste. Der TSC Dorste bestreitet am Freitagabend sein erstes Pflichtspiel des Jahres. Im Pokalviertelfinale ist der FC Merkur Hattorf zu Gast.

Im Viertelfinale des Krombacher-Kreispokals erwartet der TSC Dorste den FC Merkur Hattorf am Freitagabend um 18.30 Uhr. In der Runde der letzten Acht ist es die letzte Partie, die noch stattfinden muss. Wie es weitergeht, steht bereits fest: Im Halbfinale trifft der Sieger am 1. Mai auswärts auf die SG Niedernjesa. Das zweite Finalticket wird zwischen dem SV Groß Ellershausen und dem FC Höherberg ausgespielt.

Lange Zeit musste der TSC aus Dorste auf sein erstes Pflichtspiel im Jahr 2024 warten, auch das Duell gegen Hattorf musste zunächst verschoben werden, da der Platz noch nicht bespielbar war. Nun will die Mannschaft von Trainer Michael Ludwig im Pokal gegen Hattorf einen erfolgreichen Start hinlegen. Allerdings weilt genau zu der Partie der Coach im Urlaub.

Merkur Hattorf ist im Spielrhythmus

Dies wird die Dorster aber nicht davon abhalten, alles gegen das klassenhöhere Team aus Hattorf in die Waagschale zu werfen. Als Schlusslicht der Kreisliga geht Hattorf nicht unbedingt favorisiert in die Begegnung. Der FC Merkur ist aber im Spielrhythmus und konnte zuletzt in der Liga gegen den VfB Südharz (1:1) und vor allem im Pokal gegen den SSV Neuhof (5:1) überzeugen und zog so ins Viertelfinale ein.

Dorste konnte sein Achtelfinale bereits im vergangenen Oktober mit 7:5 nach Elfmeterschießen gegen den Kreisligisten Bovender SV II gewinnen. Dies war tatächlich auch das dato letzte Pflichtspiel des TSC, danach war sowohl in der 1. Kreisklasse als auch im Pokal Sendepause.

Die wichtigsten Nachrichten am Morgen und Abend: Mit dem WhatsApp-Kanal des Harz Kurier sind Sie stets auf dem neusten Stand.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: