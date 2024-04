Osterode. Im Viertelfinale des Krombacher-Kreispokals sind am Sonntag noch vier Mannschaften aus der Region Osterode gefordert, in Dorste sogar in einem direkten Duell.

Im Krombacher-Kreispokal steht am Sonntag das Viertelfinale an. Vier Mannschaften aus dem Altkreis Osterode sind in der Runde der letzten acht Mannschaften noch vertreten. Erst am vergangenen Wochenende qualifizierte sich der FC Merkur Hattorf als letztes Team für das Viertelfinale. Anpfiff der Partien ist um 15 Uhr.

Ein Wiedersehen im Pokal

VfB Südharz – FC Höherberg. Der VfB Südharz empfängt den Kreisliga-Spitzenreiter vom FC Höherberg in Zorge auf dem Kunstrasenplatz. Erst vor zwei Wochen trafen beide Mannschaften im Liga-Alltag aufeinander und trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Im Pokal wird es diesmal aber auf jeden Fall einen Sieger geben. Als Primus der Kreisliga sind die Gäste leicht favorisiert. Der VfB hat aber gezeigt, dass man dem FC Höherberg Paroli bieten kann und nicht chancenlos ist - für Spannung ist gesorgt.

Außenseiter will weiter überraschen

SG Bad Grund/Badenhausen – SG Niedernjesa. Eine ganz schwere Aufgabe wartet auf die SG Bad Grund/Badenhausen. Mit der SG Niedernjesa kommt der Tabellenführer der 1. Kreisklasse Süd in den Harz. Die Gäste konnten in dieser Saison alle Pflichtspiele gewinnen und haben mit Niklas Pfitzner und Maurice Taubert zwei Stürmer in ihren Reihen, die reichlich höherklassige Erfahrungen vorzuweisen haben. Gemeinsam haben sie in dieser Spielzeit bereits 35 Tore erzielt. Erschwerend kommt für die Bergstädter noch hinzu, dass sie auch am Freitag in der 1. Kreisklasse Nord im Einsatz sind. Doch wenn die SG eines kann, dann im Pokal für Überraschungen sorgen!

Altkreis-Duell in Dorste

TSC Dorste – FC Merkur Hattorf. Mit dem 5:1 über den SSV Neuhof hat sich Hattorf erst am vergangenen Samstag ins Viertelfinale geschossen. Hier müssen sie nun beim TSC Dorste antreten. Beide Teams standen sich lange Zeit in der Kreisliga gegenüber. Zwar sind die Gäste auf dem Papier die klassenhöhere Mannschaft, als Schlusslicht der Kreisliga ist man aber beim Tabellendritten der 1. Kreisklasse nicht unbedingt der Favorit. Für die Dorster wird es das erste Pflichtspiel in diesem Jahr werden.

In der vierten Partie stehen sich die beiden Kreisligisten vom SV Groß Ellershausen/Hetjershausen und die SG Pferdeberg gegenüber.

