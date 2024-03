Osterode. Insgesamt stehen an diesem Wochenende neun Vorbereitungsspiele für die heimischen Mannschaften aus der Kreisliga und 1. Kreisklasse an.

Während die Fußball-Bezirksligisten an diesem Wochenende in die Rückrunde starten, stehen für die Mannschaften auf Kreisebene noch Testspiele an. Für die Kreisligisten steht dann am kommenden Wochenende, am 10. März, der Pflichtspielstart an. Die Kreisklassen-Teams haben noch eine Woche mehr Zeit.

Auch interessant

Die Testspiele der Fußball-Kreisligisten

FC Merkur Hattorf – SG Heisebeck/Offensen (Sa. 15 Uhr) Gegen die SG Heisebeck/Offensen aus der 1. Kreisklasse Northeim will der FC Merkur auf dem Duderstädter Kunstrasenplatz seine gute Form bestätigen. Nach den Siegen über Lindau (7:2) und Sudheim (4:3) soll nun auch der nächste Gegner bezwungen werden.

SpG Bielen – VfB Südharz (Sa. 17.30 Uhr). Bei der SpG Bielen in Nordhausen will der VfB Südharz seine erfolgreiche Reihe an Vorbereitungsspielen abschließen. Der Mannschaft von Trainer Steffen Bethe gelangen in fünf Partien drei Sieg. Lediglich gegen die höherklassigen Teams aus Blankenburg und Petershütte musste man sich geschlagen geben.

SG Niedernjesa – SC HarzTor (So. 12.15 Uhr). Auf dem Kunstrasenplatz am Sandweg in Göttingen bestreitet der SC HarzTor sein letztes Testspiel gegen die SG Niedernjesa. Beim Tabellenführer der 1. Kreisklasse Süd wird es für den SCH nochmal ein echter Härtetest vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres.

SSV Neuhof – VfL Herzberg (So. 14 Uhr). Für den SSV Neuhof ist es erst das zweite Spiel in der Vorbereitung. Nach der 1:5-Niederlage in Bad Grund ist es für den SSV umso wichtiger gegen Herzberg zu spielen und vor allem auch in Form zu kommen. Die Partie findet auf dem Kunstrasenplatz in Zorge statt.

Täglich kompakt informiert - direkt ins Postfach.

Bestellen Sie hier unseren kostenlosen täglichen Newsletter für Osterode und die Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne

Die Vorbereitungsspiele der Kreisklassen-Mannschaften

TSC Dorste – FC Ahlshausen/Opperhausen (Sa. 12 Uhr). Auf dem Northeimer Kunstrasenplatz erwartet der TSC Dorste den FC Ahlshausen/Opperhausen zum Vorbereitungsspiel. Nach dem Sieg über die SG Ildhausen/Kirchberg wollen die Dorster nun auch gegen den Northeimer Kreisligisten nachlegen.

1. FC Freiheit – SV Hahndorf (Sa. 14.30 Uhr). Auf dem Kunstrasenplatz in Bad Grund bestreitet der 1. FC Freiheit sein erstes Testspiel gegen den SC Hahndorf. Die Gäste spielen in der 1. Nordharzklasse und stehen dort nach der Hinrunde auf Rang sechs. Für die Freiheiter wird es nach zwei Absagen die erste Standortbestimmung nach der langen Winterpause werden.

SV Rotenberg II – SpG BW Bockelnhagen (Sa. 15 Uhr). In Pöhlde soll das Testspiele zwischen der Rotenberger Reserve und der SpG Blau-Weiß Bockelnhagen stattfinden. Für den SVR ist es erst das zweite Testspiel. Ob die Partie auf dem Pöhlder Rasenplatz tatsächlich ausgetragen wird, bleibt aber abzuwarten.

SG Bad Grund/Badenhausen – FC Ahlshausen/Opperhausen (So. 15 Uhr). Auch die SG Bad Grund/Badenhausen testet an diesem Wochenende gegen den Northeimer Kreisligisten. Für die SG wird es der dritte und letzte Test vor dem Start der Rückrunde sein. Am 17. März steht beim TSC Dorste der Pflichtspielauftakt an.

SV Förste – VfR Dostluk Osterode II (So. 15 Uhr). Gegen die Reserve des VfR Dostluk Osterode will der SV Förste im heimischen Sösestadion testen. Gegen das Team aus der 2. Kreisklasse wollen die Förster ihrer Favoritenrolle gerecht werden und nach dem Erfolg über die SG Altes Amt den nächsten Testspielsieg einfahren.

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: