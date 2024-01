Osterode. Vor den ersten Testspielen äußern sich die Trainer von TuSpo Petershütte, dem VfR Dostluk Osterode und dem SV Rotenberg im HarzKurier-Interview.

Als erste Bezirksliga-Mannschaft aus dem Altkreis Osterode startet der VfR Dostluk Osterode am Wochenende in die Vorbereitungsspiele auf die Rückserie. Der Tabellenzweite gastiert am Sonntag ab 13 Uhr beim VfR Germania Ochtersum, die Hildesheimer spielen in der Bezirksliga Hannover. Spitzenreiter TuSpo Petershütte und der SV Rotenberg steigen in den kommenden Wochen ebenfalls ein. Im Vorfeld der Rückserie haben die drei Trainer sich im Interview zur bisherigen Saison und den Zielen geäußert.