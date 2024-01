Lerbach. Zum ersten Mal treffen sich in Lerbach Fußballgrößen aus der Region, um in lockerer Runde mit Gästen über das aktuelle Geschehen zu plaudern.

Auf Initiative des Lerbacher Bürgervereins fand am Sonntagvormittag der erste Fußballstammtisch im Saal des Hotel Sauerbreys in Lerbach statt. Eine Expertenrunde von geladenen Fußballgrößen aus der Region Osterode und Harz diskutierten über die aktuellen Entwicklungen in der Fußballregion. Es wurden Probleme und Zukunftsperspektiven für den Jugendbereich, aber auch die Vereinsentwicklung in der Region aufgezeigt.

Mit dabei waren Sascha Dempwolf (Trainer von TuSpo Petershütte), Stephan Mertesacker (Vater des ehemaligen Nationalspielers Per Mertesacker), Klaus Dempwolf (langjähriger Manager bei TuSpo Petershütte), Jacek Ciesla (ehemaliger Fußballprofil und aktueller Trainer der SVG Oberharz) und Jörg Müller (Trainer des SV Lerbach). Die Runde diskutierte auch über Möglichkeiten einer gesicherten Perspektive für die Ligen, die Aktivierung von Kindern und Jugendlichen im Sportbereich allgemein und Fußball im Speziellen stand genauso im Blickpunkt.

Florian Bormann führt kompetent durch den Vormittag

Die Expertenrunde wurde in kompetenter Weise von Florian Bormann, dem Vorsitzenden des SV Lerbach, moderiert. Die Gäste berichteten aus ihren Erfahrungen in den verschiedenen Vereinen und über Erlebnisse ihres Fußballlebens. Besonders Stephan Mertesacker gab Einblicke in seine Fußballvergangenheit und sein aktuelles Engagement. Weiter erzählte er von der Entwicklung seines Sohnes Per vom Jugendfußballer zum Nationalspieler und dem aktuellen Engagement in London. Klaus Dempwolf brachte seine Erkenntnisse aus jahrzehntelanger Arbeit im Fußball der Region den anwesenden Zuschauer näher. Die anwesenden aktiven Trainer der lokalen Vereine berichteten über die Probleme und Chancen in den jeweiligen Vereinen und diskutierten diese mit den anwesenden Zuschauern.

Diese kurzweilige Veranstaltung wurde von allen Seiten positiv aufgenommen. Alle Anwesenden waren sich einig, dass dieses in der Region vom Bürgerverein Lerbach in Zusammenarbeit mit dem SV Lerbach geschaffene neue Format in Zukunft in regelmäßigen Abständen wiederholt werden soll - dann auch mit neuen prominenten Fußballgrößen.



