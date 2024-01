Göttingen. Europas erfolgreichste Turnshow ist mit der Heartbeat-Tournee 2024 zu Gast in Göttingen. Noch gibt es ein paar Resttickets für Kurzentschlossene.

Das Feuerwerk der Turnkunst ist Europas größte und erfolgreichste Turnshow. Auch die Heartbeat-Tournee 2024 begeistert seit dem Auftakt Ende Dezember in Oldenburg wieder die Zuschauer in den großen Hallen und Arenen in Deutschland. Von Dienstag bis Donnerstag gastiert das Ensemble nun in der Lokhalle in Göttingen, für zwei Vorstellungen sind noch Resttickets erhältlich. Während die Vorstellung am Donnerstag bereits ausverkauft ist, können für Dienstag und Mittwoch noch online oder an der Abendkasse Tickets erworben werden. Showbeginn ist jeweils um 19 Uhr.

Wir haben mit Heartbeat eine hoffnungsvolle, fröhliche Story konzipiert, die vor allem Licht und Zuversicht in die Herzen der Menschen bringt. Wolfram Wehr-Reinhold - Tournee-Chef beim Feuerwerk der Turnkunst

Die Heartbeat-Tournee entführt die Zuschauer in das New York der 1980er Jahre - in eine fesselnde, bunte und glitzernde Welt. „Wir haben mit Heartbeat eine hoffnungsvolle, fröhliche Story konzipiert, die vor allem Licht und Zuversicht in die Herzen der Menschen bringt“, fasst Feuerwerk-Chef Wolfram Wehr-Reinhold die neue Show zusammen. In der aktuell so kraftraubenden Zeit vereint Heartbeat die Herzen der Menschen, bringt in der Geschichte um die rivalisierenden Gangs „Sassy Queens“ und „Brooklyn Rebels“, tänzerisch interpretiert vom famosen Feuerwerk der Turnkunst Showteam, zusammen, was zusammen gehört: Hoffnung, Kraft und jede Menge Unbeschwertheit.

Zweieinhalb Stunden voller Emotionen

Die Besucher können sich auf Weltklasse-Athleten freuen, die mit ihren emotionalen Darbietungen für Freude, Staunen, Lachen und manchmal auch die eine oder andere Träne sorgen. Die eigens für die Show komponierte Live-Musik der Feuerwerk der Turnkunst Showband unter der musikalischen Leitung von Rick Jurthe schafft es, den Herzschlag der Liebe und den Takt des Lebens in diesen zweieinhalb Stunden zu beschleunigen.

Tickets und weitere Informationen zur Tour, die am 27. Januar auch für zwei Vorstellungen (14 und 19 Uhr) in der ZAG Arena in Hannover gastiert, gibt es unter www.feuerwerkderturnkunst.de.

