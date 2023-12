Göttingen. Die Heartbeat-Tournee 2024 des Feuerwerks der Turnkunst feiert am 29. Dezember in Oldenburg Premiere. Auch in Göttingen ist die Show zu Gast.

Nur noch wenige Tage, dann ist Europas erfolgreichste Turnshow wieder in den Arenen des Landes unterwegs. Die Heartbeat-Tournee 2024 des Feuerwerks der Turnkunst feiert am 29. Dezember in der Großen EWE Arena in Oldenburg Premiere, auch in Göttingen gastiert die Show für insgesamt drei Vorstellungen. „Wir freuen uns, dass wir mit der neuen Show einmal mehr unser Aushängeschild für unsere Turnsportarten präsentieren dürfen“, sagte nun Heiner Bartling, Präsident des Niedersächsischen Turner-Bundes, bei der Vorstellung in Hannover.

Die Verkaufszahlen der Tickets gehen aktuell steil nach oben. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt bereits 170.000 Karten verkauft. Wolfram Wehr-Reinhold, Tourneechef beim Feuerwerk der Turnkunst

Die hochkarätigen Weltklasse-Artisten werden bei Heartbeat gemeinsam eine berührende Liebesgeschichte in atemberaubende Bewegungskunst verpacken. Und dadurch werden insbesondere den Übungsleitenden aus den Vereinen zahlreiche Beispiele für kreative Vereinsarbeit und innovative Ideen vermittelt. Aber nicht nur deshalb freuen sich alle Beteiligten auf die Premiere und die folgenden viereinhalb Wochen dauernde Tour.

Mehr als 170.000 Tickets sind bereits verkauft

Vor dem Hintergrund, dass die Veranstaltungsbranche immer noch unter den Nachwirkungen der Corona-Pandemie leidet, es viele Shows und Events inzwischen nicht mehr gibt, ist Feuerwerk-Chef Wolfram Wehr-Reinhold besonders froh über den anhaltenden Zulauf bei der außergewöhnlichen Turnshow. „Die Verkaufszahlen der Tickets gehen aktuell steil nach oben. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt bereits 170.000 Karten verkauft. Das zeigt, dass wir uns auf unsere treuen Fans verlassen können.“

Und es zeigt, dass das Interesse der Menschen am Turnen, an Akrobatik und an Schauspiel nach wie vor ungebrochen ist. Denn all das verbindet das Feuerwerk der Turnkunst, verpackt in einen musikalischen Rahmen und eine stimmungsvolle Kulisse. Weltklasse-Athleten sind genauso dabei wie an jedem Tournee-Ort auch die Local Heroes, die das Programm eröffnen.

Ein eingespieltes Team: Die Mannschaft des Feuerwerks der Turnkunst

Verlass ist natürlich auf das eingespielte Feuerwerk-Team. Wenn insgesamt 115 Personen, darunter 50 Ensemblemitglieder direkt nach Weihnachten auf die gut einen Monat dauernde Tournee starten, wird nahezu jeder Handgriff sitzen. Das Publikum darf sich wieder einmal auf eine ganz besondere Show freuen, wie Regisseurin Heidi Aguilar verrät. „Wir entführen in das New York der 1980er Jahre, in dem zwei Gangs gegeneinander, aber auch miteinander agieren. Es wird sehr tänzerisch, aber natürlich werden wir dem Showtitel gerecht und werden für ganz viel Heartbeat sorgen“, sagt die Regisseurin.

Besonders freue sie sich auf die Luftartistik des Arctic Ensembles aus Finnland, eine große Auftragsarbeit des Feuerwerk der Turnkunst, die hochklassigen Turn-Acts sowie die inspirierenden Weltklasse-Künstler aus aller Welt. Insgesamt jedoch falle es ihr schwer, einzelne Highlights zu benennen. Denn für Aguilar steht vor allem eines fest: „Für mich ist die gesamte Show der Star!“

Und so dürfen sich die Feuerwerk-Fans vor allem auf eines freuen: Auf ganz viel Herzklopfen! Für die meisten Veranstaltungen der Deutschland-Tournee sind aktuell noch Tickets erhältlich - vielleicht ja auch als Weihnachtsgeschenk.

Feuerwerk der Turnkunst Das Feuerwerk der Turnkunst wird mit der Heartbeat-Tournee 2024 auch in der Lokhalle in Göttingen Station machen. Am 23. Januar und 24. Januar fällt der Vorhang jeweils um 19 Uhr, am 25. Januar beginnt die Show bereits um 17 Uhr. In der näheren Umgebung ist das Feuerwerk der Turnkunst zudem in Hannover (ZAG-Arena, 31. Dezember, 17 Uhr; 27. Januar, 14 und 19 Uhr), Braunschweig (Volkswagenhalle, 12. Januar, 19 Uhr; 13. Januar, 14 und 19 Uhr) sowie Kassel (Rothenbach-Halle, 22. Januar, 19 Uhr) zu sehen. Insgesamt stehen im Winter 23 Städte auf dem Tournee-Plan, 37 Vorstellungen sind geplant. Die genauen Termine sowie Eintrittskarten gibt es unter www.feuerwerkderturnkunst.de.

