Frankfurt. Der Lonauer Thomas Beck ist als Volunteer beim ersten WTT Champions Turnier in Frankfurt dabei - und kommt Stars und Spitzenfunktionären ganz nah.

„Tischtennisfreak“ mit Helfersyndrom, auch Volunteer genannt, so könnte man den Tischtennisspieler Thomas Beck wohl am besten beschreiben. Der Lonauer ließ es sich nämlich nicht nehmen, beim ersten WTT Champions Turnier der Tischtennisweltelite in Frankfurt am Main dabei zu sein. Als Helfer kam er den Stars dabei ganz nah und hatte viele abwechslungsreiche Aufgaben zu erledigen.

Es bot sich eine gewaltige Kulisse, eine unglaubliche Show und man darf davon ausgehen, dass auch die Fangemeinde für diesen Sport den ein oder anderen Zugang erhält. Thomas Beck, der als Volunteer beim WTT Champions Turnier in Frankfurt dabei war

Das neue Format World Table Tennis wurde 2021 eingeführt und löste die bis dahin durchgeführte World Tour ab. Mit der WTT versucht der Weltverband ITTF, Tischtennis auf ein neues kommerzielles Level upzugraden, mehr Sponsoren und Übertragungszeiten zu gewinnen und den Tischtennissport auch in der Medienlandschaft präsenter zu machen. Dabei gibt es mehrere Stufen dieses neuen Turnierformats, ähnlich wie im Profitennis. Auf der obersten Stufe stehen die vier Grand Smashs. Die jeweils besten Spielerinnen und Spieler qualifizieren sich für die WTT Cup Finals am Ende eines Jahres, die Premiere wurde jetzt in der Mainmetropole ausgetragen.

Bildergalerie: Thomas Beck beim WTT Champions in Frankfurt Thomas Beck aus Lonau hat als Volunteer beim WTT Champions Frankfurt geholfen und dabei jede Menge Größen aus der Tischtenniswelt getroffen. © privat | Thomas Beck Thomas Beck aus Lonau hat als Volunteer beim WTT Champions Frankfurt geholfen und dabei jede Menge Größen aus der Tischtenniswelt getroffen. © privat | Thomas Beck Thomas Beck aus Lonau hat als Volunteer beim WTT Champions Frankfurt geholfen und dabei jede Menge Größen aus der Tischtenniswelt getroffen. Beim Foto mit Dimitrj Ovtcharov. © privat | Thomas Beck Thomas Beck aus Lonau hat als Volunteer beim WTT Champions Frankfurt geholfen und dabei jede Menge Größen aus der Tischtenniswelt getroffen. Der Blick in die Arena. © privat | Thomas Beck Thomas Beck aus Lonau hat als Volunteer beim WTT Champions Frankfurt geholfen und dabei jede Menge Größen aus der Tischtenniswelt getroffen. © privat | Thomas Beck Thomas Beck aus Lonau hat als Volunteer beim WTT Champions Frankfurt geholfen und dabei jede Menge Größen aus der Tischtenniswelt getroffen. Zusammen mit Bundestrainer Jörg Roßkopf. © privat | Thomas Beck Thomas Beck aus Lonau hat als Volunteer beim WTT Champions Frankfurt geholfen und dabei jede Menge Größen aus der Tischtenniswelt getroffen. © privat | Thomas Beck Thomas Beck aus Lonau hat als Volunteer beim WTT Champions Frankfurt geholfen und dabei jede Menge Größen aus der Tischtenniswelt getroffen. © privat | Thomas Beck Thomas Beck aus Lonau hat als Volunteer beim WTT Champions Frankfurt geholfen und dabei jede Menge Größen aus der Tischtenniswelt getroffen. Zusammen mit Patrick Franziska. © privat | Thomas Beck Thomas Beck aus Lonau hat als Volunteer beim WTT Champions Frankfurt geholfen und dabei jede Menge Größen aus der Tischtenniswelt getroffen. © privat | Thomas Beck Thomas Beck aus Lonau hat als Volunteer beim WTT Champions Frankfurt geholfen und dabei jede Menge Größen aus der Tischtenniswelt getroffen. © privat | Thomas Beck Thomas Beck aus Lonau hat als Volunteer beim WTT Champions Frankfurt geholfen und dabei jede Menge Größen aus der Tischtenniswelt getroffen. © privat | Thomas Beck Thomas Beck aus Lonau hat als Volunteer beim WTT Champions Frankfurt geholfen und dabei jede Menge Größen aus der Tischtenniswelt getroffen. Jonny Cowan, Europe General Manager bei World Table Tennis. © privat | Thomas Beck Thomas Beck aus Lonau hat als Volunteer beim WTT Champions Frankfurt geholfen und dabei jede Menge Größen aus der Tischtenniswelt getroffen. © privat | Thomas Beck Thomas Beck aus Lonau hat als Volunteer beim WTT Champions Frankfurt geholfen und dabei jede Menge Größen aus der Tischtenniswelt getroffen. Hier zusammen mit Eventmanager Rico Pilz. © privat | Thomas Beck Thomas Beck aus Lonau hat als Volunteer beim WTT Champions Frankfurt geholfen und dabei jede Menge Größen aus der Tischtenniswelt getroffen. © privat | Thomas Beck Thomas Beck aus Lonau hat als Volunteer beim WTT Champions Frankfurt geholfen und dabei jede Menge Größen aus der Tischtenniswelt getroffen. © privat | Thomas Beck Thomas Beck aus Lonau hat als Volunteer beim WTT Champions Frankfurt geholfen und dabei jede Menge Größen aus der Tischtenniswelt getroffen. © privat | Thomas Beck Thomas Beck aus Lonau hat als Volunteer beim WTT Champions Frankfurt geholfen und dabei jede Menge Größen aus der Tischtenniswelt getroffen. Bei einer Autogrammstunde mit Timo Boll. © privat | Thomas Beck 1 / 19

Die besten 32 Herren und die besten 32 Damen der Welt in einem Wettkampf erleben zu können, der ausschließlich an einem einzigen Tisch ausgetragen wird, das machte genauso neugierig wie misstrauisch. „Wie wird man die Spielerinnen und Spieler sehen können, wird es im Verlauf der Veranstaltung dann nicht irgendwann langweilig?“ Diese Fragen stellte sich im Vorfeld auch Thomas Beck, die Zweifel wurden aber schnell zerstreut: „Es bot sich eine gewaltige Kulisse, eine unglaubliche Show und man darf davon ausgehen, dass auch die Fangemeinde für diesen Sport den ein oder anderen Zugang erhält.“

Vielfältige Aufgaben: Thomas Beck ist als Springer fast überall im Einsatz

Als Springer waren die Aufgaben des Lonauers wieder einmal sehr abwechslungsreich, von Service in der etwas außerhalb gelegenen Trainingshalle, über Ordnungsdienst am Court bis hin zur Betreuung der Sportler im Hotel, um Auskunft zu geben und den reibungslosen Ablauf der Mahlzeiten zu gewährleisten. „Den Teilnehmern persönlich zu gratulieren oder ihnen Erfolg zu wünschen, ist dann aber schon etwas Besonderes“, berichtete Beck. Ohnehin ist die Nahbarkeit sowohl der Sportler als auch der Spitzenfunktionäre des DTTB, der ITTF, der ETTU und der TMG in wohl kaum einer anderen Sportart wie im Tischtennis gegeben.

Das sollte sich bei der Volunteers-Party am Samstag vor dem Finaltag einmal mehr bestätigen. Die Vizepräsidentin der ETTU, Heike Ahlert, bedankte sich persönlich bei den Volunteers für die Unterstützung. Auch Jonny Cowan, er leitete die Marketing- und Partnerschaftsaktivitäten der ITTF und der ETTU, war mal Jugend-Nationalspieler im Fußball und feierte auch Erfolge als einer der besten Tischtennisspieler Irlands, bedankte sich ausdrücklich bei den Helfern und machte einmal mehr deutlich, dass eine solche Veranstaltung ohne die ehrenamtlichen Volunteers weder durchführbar noch finanzierbar wäre. Dem schloss sich auch Rico Pilz, Eventmanager und Prokurist der Tischtennismarketing Gesellschaft (TMG) an. „Er ist so etwas wie die Mutter der der Kompanie“, sagt Beck lachend.

Ein Harz Kurier-Bericht sorgt für Erstaunen bei der DTTB-Spitze

Der Harzer nutzte die Chance, sowohl dem Eventmanager als auch Richard Brause, dem DTTB-Sportdirektor, und Rainer Kruschel, dem Referenten für Leistungssport, den zuletzt im Harz Kurier veröffentlichten Sportbericht zur Senioren-EM in Sandefjord im Original zu zeigen, um erlebbar zu machen, wie gut der Sport in der Zeitung präsentiert werden kann. „Soviel Platz habe ich in noch keiner Zeitung bekommen“, staunte Kruschel, auch Brause war begeistert: „Das ist sehr, sehr, sehr gut!“ Und Pilz meinte: „Da müssen wir hin, besondere sportliche Ereignisse ansprechend präsentieren, um zu begeistern.“

Täglich kompakt informiert - direkt ins Postfach.

Bestellen Sie hier unseren kostenlosen täglichen Newsletter für Osterode und die Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne

Das WTT Champions in Frankfurt war auf alle Fälle ein solches Ereignis. Es wurde ein sportliches Event vom Feinsten präsentiert, das Finalwochenende war an beiden Tagen ausverkauft und insgesamt fanden 21.500 Zuschauer den Weg in die Arena. Die scheidende DTTB-Präsidentin Claudia Herweg blickte daher bereits voraus: „Unser Ziel ist, bei künftigen Veranstaltungen noch mehr Zuschauer anzuziehen. Neben über einer halben Million Vereinsspielern gibt es in Deutschland mehrere Millionen Freizeitspieler, die ein Herz für Tischtennis haben. Die müssen wir für unsere Events aktivieren.“

Frankfurt könnte sich dabei zu einer Tischtennis-Hochburg entwickeln: Aufgrund des großen Erfolgs des Premierenevents ist bereits für November 2024 die Wiederholung an derselben Stelle geplant.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.