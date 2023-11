Tiflis. BG Göttingen bleibt im Fiba Europe Cup ungeschlagen: Mannschaft von Headcoach Olivier Foucart gewinnt bei BC TSU Tiflis 86:85 (43:37).

Die BG Göttingen bleibt im Fiba Europe Cup ungeschlagen. Die Mannschaft von BG-Headcoach Olivier Foucart gewann bei BC TSU Tiflis ein spannendes Spiel 86:85 (43:37). Vor 2.000 Zuschauern in der Tiflis Arena verteidigten die Göttinger phasenweise sehr gut und erarbeiteten sich immer wieder Vorsprünge. Ende des dritten Viertels zog die BG auf 17 Punkte davon (60:43/27.), schaffte es aber nicht, diesen Vorsprung zu halten. Kurz vor Ende der Partie übernahm Tiflis die Führung, aber die Göttinger antworteten. Bester Veilchen-Werfer war Deondre Burns mit 17 Punkten. Für Tiflis traf Rati Andronikashvili am häufigsten (31 Zähler).

Die Veilchen, die ohne Harper Kamp und Philipp Hartwich nach Tiflis gereist waren, und TSU bewegten sich zu Beginn auf Augenhöhe. Aleksandre Phevadze brachte die Hausherren erstmals in Front (4:6), doch Zach Ensminger konterte von außen zum 7:6 (3.). Weil die BG phasenweise stark verteidigte baute sie ihren Vorsprung leicht aus (11:8/6.). In der Offensive lief es bei den Gästen noch nicht rund, was Tiflis zu einem 0:6-Lauf zum 11:14 nutzte (8.). Aber die Göttinger fingen sich wieder und beendeten den Abschnitt mit einem 7:0-Lauf, den Nick Boakye per Dreier zum 18:14 abschloss.

Zweiter Abschnitt des Basketballspiels: Partie bleibt geprägt von kleinen Läufen

Auch im zweiten Abschnitt blieb die Partie geprägt von kleinen Läufen. TSU-Topscorer Khakaber Jintcharadze glich von der Freiwurflinie zum 22:22 aus; ein Dreier von Andronikashvili folgte zum 24:25(13.). Die Veilchen zwangen die Georgier zu Ballverlusten und holten sich die Führung zurück. Ensminger baute diese per Dreier auf acht Zähler aus (35:27/16.). Tiflis kämpfte, fand Lücken in der BG-Verteidigung und verkürzte auf 38:34 (19.). Burns verschaffte den Gästen durch seinen Dreier zum 43:34 wieder Luft, aber George Tsitsadze konterte von außen zum 43:37-Halbzeitstand.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Veilchen mit viel Energie aus der Kabine. Ensminger, Grant Anticevich und Burns bauten den Vorsprung auf 13 Zähler aus (50:37/22.). Dann bekam Bodie Hume kurz hintereinander sein drittes und viertes Foul verhängt und musste erst einmal auf der Bank Platz nehmen. Im Gegenzug verkürzte Tiflis auf 50:41 (24.). Doch die Göttinger zogen durch Anticevich, Silins und Fedor Zugic auf 60:43 davon (27.). Die Georgier gaben sich nicht geschlagen. Angeführt von Andronikashvili verkürzten sie auf 62:51 (29.). Zugic verschaffte der BG durch ein Drei-Punkte-Spiel Luft, aber Andronikashvili und Jintcharadze stellten den 65:55-Viertelendstand her.

Wenn man im dritten Viertel mit 17 Punkten führt, dann muss man das Spiel gewinnen. Wir haben es uns unnötig schwer gemacht. Olivier Foucart, Headcoach der BG Göttingen

Im letzten Abschnitt drehte Andronikashvili immer weiter auf und war von der Veilchen-Verteidigung nicht unter Kontrolle zu bekommen. Der Georgier brachte die Hausherren schnell auf 67:63 heran (32.). Die BG geriet ins Wanken, blieb aber durch ein Vier-Punkte-Spiel von Ensminger zunächst in Front (72:68/35.). Aber Andronikashvili blieb heiß und glich kurz darauf zum 78:78 aus und besorgte dann auch die erste Führung zum 83:82 (39.). Ensminger konterte, aber Giorgi Turdziladze brachte die Gastgeber 20 Sekunden vor dem Ende wieder in Front (84:85). Nach der Foucart-Auszeit brachte Burns den Ball nach vorne, zog zum Korb und traf zum 86:85. Andronikashvili hatte noch drei Sekunden, in denen er den Ball von der Mittellinie in Richtung Korb warf, der ans Brett und von dort auf den Ring prallte, aber nicht reinfiel.

Olivier Foucart, Headcoach der BG Göttingen, erklärt nach dem Spiel am Mittwochabend: „Zuerst war es für uns eine unglaublich tolle Erfahrung, in dieser tollen Atmosphäre zu spielen und die Gastfreundschaft der Georgier zu erleben. Das hat Spaß gemacht. Wenn man im dritten Viertel mit 17 Punkten führt, dann muss man das Spiel gewinnen. Wir haben es uns unnötig schwer gemacht. Dann hat Rati Andronishkavili übernommen, und wir konnten ihn nicht stoppen. Ich bin froh, dass wir gewonnen haben – ich denke, dass es verdient war.“

Die nächste Partie steht für die Göttinger am Samstag, 11. November, ab 18.30 Uhr gegen die Veolia Towers Hamburg in der Sparkassen-Arena an.

BC TSU Tiflis – BG Göttingen 85:86 (37:38)

Die Viertel im Überblick: 14:18, 23:25, 18:22, 30:21

Zuschauer: 2.000

BG Göttingen: Burns (17 Punkte/1 Dreier), Ensminger (16/3), Gibson (2), Rich (4), Boakye (3/1), Hemschemeier, Anticevich (14/1, 9 Rebounds), Hume (6), Wüllner (n.e.), Mönninghoff, Zugic (8, 5 Assists), Silins (16/2).

BC TSU Tiflis: Chechelashvili (5 Punkte/1 Dreier), Andonikashvili (31/2, 4 Assists), Jintcharadze (17/1), Tsintsadze (3/1, 4 Assists), Turdziladze (14), Kopadze, Mgeladze (n.e.), Phevadze (10, 7 Rebounds), Vujovic (2, 7 Rebounds), Cranston (3/1)

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.