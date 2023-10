Göttingen Die BG Göttingen trifft im FIBA Europe Cup auf Teams aus Zypern, Italien und Georgien. Das erste Heimspiel findet am 18. Oktober statt.

Nach zwölf Jahren Abstinenz kehrt die BG Göttingen in dieser Saison auf die europäische Basketball-Bühne zurück. Das Team von BG-Headcoach Olivier Foucart musste sich zwar in der Qualifikation zur Basketball-Champions League geschlagen geben, hat sich durch das gute Abschneiden in der BBL-Saison 2022/23 aber für den FIBA Europe Cup qualifiziert.

Inzwischen stehen nach Abschluss sämtlicher Qualifikationsspiele auch die Gegner der Veilchen fest. Die Göttinger treffen auf Keravnos BC aus Zypern, die Italiener von Pallacanestro Varese sowie BC TSU Tiflis aus Georgien. Die Südniedersachsen geben ihr Heimdebüt am Mittwoch, 18. Oktober, gegen Tiflis. Los geht es ab 19.30 Uhr in der Sparkassen-Arena, die Spiele werden zudem live auf der YouTube-Seite der FIBA gestreamt. Ab sofort gibt es Tickets sowohl für diese Partie als auch die beiden weiteren Heimspiele gegen Keravnos BC (1. November) und Varese (15. November).

An diesen Tagen spielt die BG Göttingen auswärts

Die Auswärtstermine stehen ebenfalls fest. Am 25. Oktober sind die Göttinger zu Gast in Varese, in der Lombardei gelegen. Am 8. November folgt das Gastspiel in Tiflis, ehe es am letzten Gruppenspieltag am 22. November nach Zypern geht. Insgesamt gehen im FIBA Europe Cup 40 Mannschaften aus 25 Ländern an den Start, gespielt wird in zehn Gruppen. Die Sieger der jeweiligen Gruppen sowie die sechs bestplatzierten Zweiten qualifizieren sich dann für die nächste Gruppenphase, in der die acht Viertelfinalteilnehmer ausgespielt werden.

Wichtig: Inhaber einer Premium-Dauerkarte müssen sich keine Einzeltickets sichern – sie haben ihre Plätze auch für alle Europapokal-Spiele sicher. Der zusätzliche Betrag für die jeweiligen Partien wird automatisch vom Konto abgebucht. Sollten Premium-Dauerkarten-Inhaber an einem Spieltermin keine Zeit haben, können sie ihre Dauerkarte weitergeben.

Tickets für alle BG-Heimspiele gibt es im Online-Ticketshop auf www.bggoettingen.de, in der BG-Geschäftsstelle im Sartorius Basketball Lab am Schützenplatz in Göttingen, an der Ticket-Hotline unter 01806/991170 und bei den bekannten Kartenvorverkaufsstellen.

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.