BG Göttingen in Gruppe I für Fiba Europe Cup gelost

Die BG Göttingen weiß jetzt, auf welche möglichen Gegner sie bei einer eventuellen Teilnahme am Fiba Europe Cup treffen kann. In München wurden die Südniedersachsen am Dienstag, 8. August, zusammen mit Cholet Basket (Frankreich), Pallacanesto Varese (Italien) und dem Verlierer der Champions-League-Qualifikationsbegegnung zwischen Benfica Lissabon (Portugal) und TSU Tiflis (Georgien) in die Gruppe I gelost.

Sollte sich das Team von BG-Headcoach Olivier Foucart nicht für die Basketball Champions League qualifizieren, startet es voraussichtlich am Mittwoch, 18. Oktober, mit einem Heimspiel gegen Lissabon oder Tiflis in den Fiba Europe Cup.

Cholet und Varese könnten auch noch in Basketball Champions League einziehen

Cholet und Varese haben ebenfalls noch die Chance, sich für die Basketball Champions League zu qualifizieren. Sollte dies der Fall sein, wird ein Team aus der Fiba Europe Cup-Qualifikation den entsprechenden Platz einnehmen.

Die erste Gruppenphase endet am 22. November, die zweite Runde startet am 6. Dezember. Für die zweite Runde qualifizieren sich die zehn Gruppenersten sowie die sechs besten Gruppenzweiten. Ins Viertelfinale ziehen jeweils die ersten beiden jeder Gruppe ein.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: