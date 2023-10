Göttingen. Die BG Göttingen liefert sich mit BC TSU Tiflis ein enges Duell. Am Ende behalten die Veilchen aber die Nerven und holen sich den Auftakterfolg.

Es war spannend, es war knapp, und es war erfolgreich: Die BG Göttingen ist mit einem Sieg in den FIBA Europe Cup gestartet. Die Mannschaft von BG-Headcoach Olivier Foucart gewann am Mittwochabend gegen BC TSU Tiflis ein umkämpftes Spiel 86:81 (40:33). Vor 1.947 Zuschauern in der Göttinger Sparkassen-Arena fingen sich die Südniedersachsen nach nervösem Beginn und behielten am Ende die Nerven. Bester Veilchen-Werfer war Fedor Zugic mit 20 Punkten. Deondre Burns erzielte ein Double-Double (14 Punkte, 11 Assists). Für Tiflis traf Tyree Boykin am häufigsten (19 Punkte). „In erster Linie bin ich froh über den Sieg. Das Spiel war nicht leicht vorzubereiten, weil wir kaum Informationen hatten“, atmete Foucart durch.

Es ist positiv, dass wir, auch wenn wir nicht unseren besten Basketball spielen, den Charakter, den Kampfgeist und die Energie haben, die Spiele zu gewinnen. Olivier Foucart, Trainer der BG Göttingen, nach dem Sieg gegen Tiflis

Die Veilchen starteten nervös in ihren ersten Europa-Heimauftritt nach zwölf Jahren, Umoja Gibson erzielte nach fast drei Minuten per Dreier die ersten Punkte zum 3:6. Die Partie blieb geprägt von der Nervosität, zwar gingen die Gastgeber 10:6 in Front (6.), doch Tiflis ließ sich davon nicht beeindrucken. Durch einen 0:10-Lauf holten sich die Georgier die Führung zurück und bauten diese bis zum Viertelende auf 12:20 aus.

BG Göttingen findet im zweiten Viertel ins Spiel

Im zweiten Abschnitt kämpften die Göttinger und arbeiteten sich ins Spiel. Mathis Mönninghoff und Karlis Silins brachten die Veilchen auf 16:22 heran, Bodie Hume schloss den 14:1-Lauf zum 26:23 ab (14.). Die Partie blieb eng, weil die Veilchen ihre Chancen nicht konsequent genug nutzten. Dennoch entschieden sie den Abschnitt 28:13 für sich und gingen mit einer 40:33-Führung in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel bauten Zugic und Silins den BG-Vorsprung auf zehn Zähler aus (43:33/22.). Aber die Georgier verloren nicht ihren Mut und kämpften. Durch einen 0:6-Lauf kam Tiflis auf 47:43 heran, die Gäste blieben hartnäckig. In der 26. Minute schloss Nodar Gogodze einen erneuten Lauf per Dreier zum 50:51 ab. Zach Ensminger holte die Führung direkt zurück, aber das Duell blieb auf Augenhöhe. Vor dem Schlussabschnitt stand es 61:58.

BG Göttingen: Fedor Zugic behält am Ende die Nerven

Der Start ins letzte Viertel gelang den Gastgebern: Hume und Silins vergrößerten den Abstand wieder (67:60/32.). Doch auch dieses Mal hatte Tiflis eine Antwort und verkürzte auf 69:68. Zugic konterte mit einem Dreier zum 72:68, die Georgier glichen zum 73:73 aus (37.). Beide Mannschaften schenkten sich nichts und Aleksandre Phevadze brachte Tiflis durch einen Dreier sogar in Front (75:78/38.). Foucart nahm eine Auszeit, nach der die BG einen 7:0-Lauf zum 82:78 folgen ließ. Doch die Partie war noch nicht vorbei. Boykin traf 14 Sekunden vor dem Ende einen Dreier zum 82:81, bei dem er gefoult wurde. Den Bonus-Freiwurf vergab der US-Guard allerdings – Hume holte den wichtigen Rebound. Im Anschluss blieb Zugic viermal fehlerlos von der Freiwurflinie und sicherte den Sieg.

„Wir haben wie schon in den vorigen Spielen zu viele individuelle Fehler gemacht. Das ist ein Lernprozess, durch den wir gehen müssen. Wir müssen diese kleinen Fehler abstellen – daran arbeiten wir“, sagte Foucart im Anschluss, sah aber auch gute Dinge: „Es ist positiv, dass wir, auch wenn wir nicht unseren besten Basketball spielen, den Charakter, den Kampfgeist und die Energie haben, die Spiele zu gewinnen. Das ist auch sehr wichtig. Denn wir werden nicht immer auf dem höchsten Niveau spielen, müssen die Spiele aber dennoch gewinnen.“

