Die BG Göttingen in den Playoffs: Tickets und Spieltermine

Die BG Göttingen ist zurück in den BBL-Playoffs Nach zwölf Jahren haben die Südniedersachsen endlich wieder die Meisterschaftsrunde erreicht. Platz sechs nach Abschluss der Hauptrunde bedeutet, dass die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors in der Playoff-Viertelfinalserie auf den FC Bayern München trifft. Der deutsche Pokalsieger genießt als Tabellendritter das Heimrecht und ist klarer Favorit. Aber die BG hat in dieser Saison bewiesen, dass sie auch die starken Konkurrenten ärgern kann, wenn alles optimal läuft.

Die Playoffs werden als Best of five-Serie im 2-2-1-Modus gespielt. Das Team, das zuerst drei Siege erreicht, zieht ins Halbfinale ein. Somit reisen die Veilchen zuerst nach München, wo sie am Dienstag, 16. Mai, (20.30 Uhr) und am Donnerstag, 18. Mai, (18 Uhr) im Audi Dome antreten. Das dritte Duell der Serie wird dann am Sonntag, 21. Mai, in der Sparkassen-Arena ausgetragen (15 Uhr). Ein eventuelles viertes Spiel würde am Dienstag, 23. Mai, (19 Uhr) ebenfalls in der Göttinger Sparkassen-Arena stattfinden. Spiel fünf wäre am Freitag, 26. Mai, wieder in München.

Kartenvorverkauf läuft bereits

Der Kartenvorverkauf für das BG-Heimspiel hat bereits begonnen. Premium-Dauerkarten-Besitzer müssen sich um nichts kümmern, sie haben ihre Plätze bereits sicher. Besitzer der normalen BBL-Dauerkarte können sich Tickets im Vorverkauf sichern – wie bereits vor dieser Saison angekündigt, haben sie kein Vorkaufsrecht. Karten für das Duell gegen den Pokalsieger gibt es bei den bekannten Kartenvorverkaufsstellen, im Online-Ticketshop auf www.bggoettingen.de, an der Ticket-Hotline unter 01806-991170 oder in der BG-Geschäftsstelle am Schützenplatz in Göttingen, geöffnet am Donnerstags von 10 bis 18 Uhr.

Tickets für die ersten beiden Auswärtsspiele in München sowie eine gemeinsame Anreise mit einem Reisebus können wie immer über den BG-Fanclub „Veilchen-Power“ gebucht werden. Anmeldungen für die Fanbusse und Ticket-Bestellungen sind per Mail bis zum kommenden Wochenende an fahrten@veilchen-power.de möglich unter Angabe der vollständigen Anschrift und einer Telefonnummer. Zudem haben Göttinger Fans die Möglichkeit, direkt im für Gästefans eingerichteten Online-Ticketshop des FC Bayern München Tickets zu buchen.

