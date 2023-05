BG Göttingen zwingt den FC Bayern München in die Knie

Die BG Göttingen hat nach der gelungenen Playoff-Qualifikation einen weiteren Überraschungssieg gefeiert. Vor 3.447 enthusiastischen Zuschauern in der ausverkauften Sparkassen-Arena setzten sich die Veilchen mit 83:75 (44:41) gegen den FC Bayern München durch. Bester BG-Werfer war Harald Frey mit 18 Punkten. Für München trafen Ognjen Jaramaz und Niels Giffey am häufigsten (je 14 Zähler).

Die Hausherren gingen schnell 7:0 in Front (3.). Aber die Gäste aus Süddeutschland ließen sich nicht aus der Ruhe bringen, Nationalspieler Giffey erzielte per Dreier die erste Münchener Führung (9:10/5.). Beide Teams lieferten sich jetzt ein Duell auf Augenhöhe und zeigten schöne Aktionen in der Offensive. Im zweiten Abschnitt machten es die Münchener den Hausherren deutlich schwerer. Die Göttinger schafften es zunächst, am Favoriten dranzubleiben, doch dann legten die Gäste einen kleinen Zwischenspurt zum 29:36 ein (16.). Nach einer Moors-Auszeit fing sich die BG wieder und ließ einen 9:0-Lauf folgen, den Javon Bess per Dreier zum 38:36 abschloss (18.). In die Pause ging es mit einer 44:41-Führung.

Nach dem Seitenwechsel bauten die Veilchen ihre Führung angeführt von Geno Crandall sogar aus (53:48/25.). Vor dem Schlussviertel verkürzten die Münchener aber noch auf 59:54. Im letzten Abschnitt glichen die Bayern zum 63:63 aus (32.). Die Gäste schienen das Ruder zu übernehmen, Freddie Gillespie traf zum 65:70 (36.). Aber die Veilchen gaben sich noch lange nicht geschlagen und spielten sich förmlich in einen Rausch. Mit einem 14:0-Lauf drehten die Göttinger das Spiel, führten plötzlich mit 79:70 (39.) – die Entscheidung.

„Für mich war das unsere beste Defensiv-Leistung der Saison. Mit viel Einsatz und viel Energie. Die Spieler haben eine unglaubliche Leistung gezeigt. Die Stimmung in der Halle war auch unglaublich. Ich hoffe, dass meine Spieler diesen Sieg zumindest einige Stunden genießen können, das verdienen sie. Aber morgen muss der Fokus wieder da sein“, so BG-Trainer Roel Moors mit Blick auf das bereits am Dienstag anstehende Spiel gegen die Telekom Baskets Bonn. Der BBL-Spitzenreiter ist ab 19 Uhr zu Gast an der Leine. „Alles, was jetzt noch kommt, ist ein Bonus für uns“, sagt Göttingens Co-Trainer Olivier Foucart im Vorfeld.