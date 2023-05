Reserve des TuSpo Petershütte lässt es nach der Pause krachen

In einer Nachholbegegnung des 17. Spieltags der 1. Kreisklasse Nord hat sich TuSpo Petershütte II klar mit 7:2 (2:2) gegen den TSV Eintracht Wulften durchgesetzt. Im Tabellenkeller haben die Seestädter damit einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht, während die Gäste auf dem ersten Abstiegsplatz verharren.

Dabei deutete zunächst wenig auf das klare Endergebnis hin. Nico vom Hofe brachte die Wulftener in Führung (8.), Felix Just drehte für die TuSpo-Reserve mit zwei Treffern die Partie (29. und 38.). Noch vor der Pause gelang Lukas Müller aber der 2:2-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel spielten dann nur noch die Hausherren. Alexander Bause traf zum 3:2 (51.), ein Eigentor führte zum 4:2 (62.). Mit einem Doppelschlag beendeten Just (73.) und Rene Schreitz (75.) alle Wulftener Hoffnungen, den 7:2-Endstand erzielte in der 83. Minute Lucas Hallmich.

Lesen Sie auch:

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!