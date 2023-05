Fußball 1. Kreisklasse Merkur Hattorf bringt sich im Aufstiegskampf in Stellung

Der FC Merkur Hattorf (in weiß) bleibt in der Erfolgsspur. Hier lässt FCM-Stürmer Jannik Rogge den Rotenberger Jannis Vorwald stehen.

Osterode. Die Hattorfer klopfen in der 1. Kreisklasse ganz oben an. Die Spitze hat derweil wieder RW Hörden übernommen, im Tabellenkeller geht es hoch her.