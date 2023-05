Fußball Kreisliga Nur der SSV Neuhof kann am Wochenende punkten

Vahid Ramadanovic erzielt für den SSV Neuhof bei der Partie in Bilshausen das wichtige 1:0.

Osterode. Der SSV Neuhof siegt am Freitag in Bilshausen, verliert am Montag aber gegen Pferdeberg. HarzTor und Südharz müssen Niederlagen einstecken.