Leichtathleten begeistern beim Sparkassenmeeting in Osterode

Das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Osteroder Jahnstadion bot sportlich einmal mehr fast alles, was man im Vorfeld erwarten konnte. Einen neuen Meetingrekord durch Neele Eckhardt-Noack (LG Göttingen) mit 14,12 m im Dreisprung, zwei Normerfüllungen durch Sara Gambetta (SV Halle) und Julia Ritter (TV Wattenscheid) für die Weltmeisterschaften im Juli in Eugene (USA) im Kugelstoßen sowie zehn erfüllte U20-Normen für die Weltmeisterschaften des Nachwuchses in Cali (Kolumbien) – eine starke Bilanz, die in der Sösestadt erzielt wurde.

Einen Meetingrekord in Osterode zu verbessern, ist inzwischen nicht mehr einfach. Die Rekordliste spiegelt viele starke, teilweise Weltklasseleistungen wieder. Gelungen ist es Neele Eckhardt-Noack, die gleich zu Beginn im Dreisprung der Frauen gleich zweimal über 14 Meter sprang. Mit 14,12 m bestätigte sie ihre tolle Form und verfehlte nur um 20 cm die WM-Norm. Das Ticket für die Europameisterschaften in München hat sie aber schon längst sicher.

Jubel bei den Kugelstoßerinnen

Abhaken können die WM-Norm dafür zwei Kugelstoßerinnen. Die Deutsche Meisterin Sara Gambetta übertraf die geforderten 18,50 m gleich im ersten Versuch um 22 cm und verbesserte damit auch ihre Jahresbestweite auf starke 18,72 m. Bei ihrem selbsterklärten Lieblingsmeeting gelang dies auch Julia Ritter. Nach einer Serie von 18 Meter-Stößen explodierte sie förmlich im vierten Versuch und verbesserte sich auf 18,60 m – ihre Fahrkarte zu den Weltmeisterschaften! Wenn nicht in Osterode, wo dann? Emotional feierte sie ihren Erfolg auf der Kugelstoßanlage am Ührder Berg.

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode 13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch



13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

13. Internationales Sparkassenmeeting in Osterode Am 3. Juni findet das 13. Internationale Sparkassenmeeting im Jahnstadion Osterode statt. Foto: Robert Koch

Der deutsche Nachwuchsbereich, gerade im Wurfbereich, ist gut aufgestellt. Der leitende Bundestrainer Sven Lang zusammen mit dem U20-Bundestrainer Gerald Bergmann strahlten nach den Wettkämpfen. Sieben Normerfüller im Kugelstoßen und zwei im Diskuswurf sind Grundlage für Medaillenanwärter im folgenden Erwachsenenbereich. Wie eng es dabei zugeht, spiegelt das Ergebnis beim Kugelstoßen der männlichen Teilnehmer wider. Nur fünf Zentimeter lagen zwischen Platz eins, zwei und drei. Sieger wurde Steven Richter (LV 90 Erzgebirge) mit 19,98 m vor Philipp Thomas (SV Halle) und Xaver Hastenrath (LAV Bayer Uerdingen/Dormagen).

Hinter Jonah Chang (Malaysia), der mit 19,41 m einen neuen nationalen Jugendrekord feierte, konnten einem Tizian Lauria (VfL Sindelfingen, 19,37 m) und Tilman Engelbrecht (SC Neubrandenburg, 19,27 m) schon ein wenig Leid tun: Sie werden wohl trotz erfüllter WM-Norm von 18,50 m wahrscheinlich nicht beim internationalen Jahreshöhepunkt dabei sein.

Diskuswerfer lassen Scheiben fliegen

Im Diskuswurf der U20, hier mit der 1,75 kg-Scheibe, trumpften mit starken Weiten von 65,46 m Marius Karges (Eintracht Frankfurt) und auch Steven Richter mit 63,93 m auf und blieben weit über der WM-Norm von 57,50 m. Der deutsche Rekordhalter in dieser Altersklasse, der 18-jährige Mika Sosna (TSG Bergedorf), startete bereits bei den Männern und glänzte mit der 2 kg schweren Diskusscheibe mit herausragenden 61,78 m. Hier blieb Irfan Shamshuddin (Malaysia) mit guten 60,55 m nur Platz zwei.

Ähnlich stark präsentierte sich auch der weibliche Nachwuchs. Über der geforderten WM-Norm von 15 m im Kugelstoßen blieben mit Siegerin Nina Ndubuisi (SG Schorndorf) mit 15,63 m und Jaqueline Gippner (SC Potsdam) mit 15,40 m gleich zwei Athletinnen.

Hochsprung ein Hingucker

Ein Hingucker für die Zuschauer war aber auch der Hochsprung. Das 16-jährige Nachwuchstalent Johanna Göring (SV Salamander Kornwestheim) baute teilweise in ihren Versuchen ein Haus über der Sprunglatte und gewann mit Jahresbesthöhe von 1,85 m – und hakte die WM-Norm in der U20 und auch für die in Jerusalem (Israel) stattfindenden U18-Europameisterschaften ab. Zweite wurde Blessing Enatoh (TSV Spandau) mit 1,78 m – ebenfalls Jahresbesthöhe.

Traurig war hingegen Meetingrekordhalter Jonas Wagner (Dresdener SC), der sich beim Einspringen an der Ferse verletzte und mit Blick auf die weitere Saison nichts riskieren wollte. So siegte unangefochten der Iraner Keyvan Ghanbarzadeh mit 2,15 m vor Nachwuchsspringer Louis Robertz (TV Wattenscheid) mit 2,06 m.

Packendes Duell der Kugelstoßer

Keinen 20 Meter-Stoß gab es beim Kugelstoßen der Männer, dafür aber war es spannend bis zur letzten Sekunde. Über den Sieg entschied der bessere zweite Versuch, nachdem David Storl (SC DhfK Leipzig) im letzten Versuch wie zuvor Scott Lincoln (Großbritannien) auf gute 19,94 m kam. Der Sieg ging letztlich an den Deutschen. Publikumsliebling Niko Kappel (VfB Stuttgart) erzielte diesmal „nur“ 14,10 m, er war mit seiner Leistung nach seinem Weltrekord von 14,99 m aus der Vorwoche nicht ganz zufrieden.

Auf der Laufbahn wurde es über 800 m schnell, Maximilian Feist (LG Olympia Dortmund) mit 1:49,19 min. und Jonathan Schmidt (AT Karben) mit 1:49,38 min. freuten sich über neue Bestmarken. Eng ging es auch bei den Frauen zu. Hier strahlten Jasmin Kuehnast (SC Potsdam) über 2:08,15 min. und die U18-EM-Norm, Julia Swelam (TSV Kirchhain) wurde in 2:08,35 min. Zweite. 1.500 m-Siegerin Svenja Pingpank (Hannover Athletics) ließ mit 4:23,86 min. der Dänin Line K. Schulz keine Chance ließ. Über viele persönliche Bestmarken freute sich insbesondere der U18-Nachwuchs in den Mittelstrecken – und auch über eine erste Prämien, die sie sich auf den Plätzen eins bis drei verdienten.

Hervorzuheben ist über 400 m Hürden Siegerin Lea Ahrens (VfL Eintracht Hannover), die in 58,78 sec. nur knapp über den Meetingrekord blieb. Einsame Runden über 5000 m drehte im Windschatten von Moctare Simpore (SCC Berlin) die Äthiopierin Amena Worke, die auf gute 16:44,02 min. gezogen wurde. Im Weitsprung siegte mit 7,32 m Samuel Claudy (LAV Bayer Uerdingen/Dormagen) und bei der weiblichen U20 Vivien Ernst (SC Neubrandenburg) mit 5,74 m.

Viel Applaus für Para-Sportler

Bei den Paralympics-Startern merkte man Johannes Floors (TSV Bayer Leverkusen) über 100 m an, dass er erst am Vortag aus den USA zurückgekommen war, er kann sicher schneller als 11,10 sec. laufen. Flinker war im Sprint in der U18 Lokalmatador Milian Zirbus (LG Osterode) mit 11,08 sec., dem jedoch ein wenig die Konkurrenz fehlte. Mit viel Applaus wurden alle sieben Para-Sportler in ihren verschiedensten Wertungsklassen vom Publikum bedacht. Sie sind in Osterode gar nicht mehr aus dem Meeting wegzudenken.

Viel Lob für die Organisation gab es von den Teilnehmern und Trainern, die immer gerne an den Harzrand kommen, schließlich ist die Veranstaltung bestens organisiert und bietet eine familiäre Stimmung. Dazu beigetragen haben auch die Stadionsprecher Andreas Möckel und Rico Schwarz. Stolz sein darf die Mannschaft von Meeting-Organisator Rainer Behrens, der nur mit dem schwachen Besuch haderte. „Die 40 Kampfrichter und 40 Helfer im Catering und sonstigen Funktionsbereichen haben wieder alles gegeben, leider bleiben trotz glänzender Leistungen viele Leute lieber daheim“, so Behrens.

Mehr 4.000 Klicks und weit über 200 Dauergucker des Livestreams, der von der Kulturschmiede Osterode, angeboten wurde, zeigen aber das Interesse und können sich sehen lassen. „Zu danken ist natürlich auch der Sparkasse Osterode und Lotto-Sport-Stiftung Niedersachsen als Haupt- sowie den 20 regionalen Sponsoren für ihr finanzielles Engagement, ohne die solch eine Veranstaltung nicht möglich wäre“, macht Behrens klar.