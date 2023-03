Jannis Mai ist Herzberger Stadtmeister 2023 im Tischtennis

Jannis Mai vom TTK Gittelde-Teichütte spielt in der Jugendklasse 1200 Qttr-Punkte.

Jannis Mai vom TTK Gittelde-Teichütte ist Stadtmeister 2023. Diesen Titel hat er sich bei den diesjährigen Herzberger Stadtmeisterschaften im Tischtennis erspielt. Diese fanden am vergangenen Wochenende statt.

Mai konnte sich in der Jugendklasse bis 1200 Qttr-Punkte in einem spannenden Finale gegen Alina Weber (ebenfalls aus Gittelde) vom TTC G-W Herzberg mit 3:1 Sätzen den Stadtmeistertitel sichern.

Vizemeister im Doppel

Weiterhin holte Jannis sich mit seinem Doppelpartner Jaaron Bode vom TTC Pelaka den Vizemeistertitel im Doppel. Jannis und Jaaron mussten sich dem Doppel J. Käsehagen/ T. Slaby vom SV RW Obernfeld knapp in vier Sätzen geschlagen geben.

Punktspielbetrieb

Im Punktspielbetrieb holte sich die 1. Herrenmannschaft gegen die stark ersatzgeschwächte Mannschaft vom TTC PeLaKa II einen ungefährdeten 7:2 Erfolg und steht damit auf einen guten fünften Tabellenplatz mit 15:11 Punkten in der Kreisliga Osterode bei noch fünf ausstehenden Punktspielen. Zu dem Erfolg in Petershütte trugen M. Galle (1 Sieg), M.Brauner (1), T. Mai (2), H. Rahman (1) sowie die Doppel M. Galle/ M. Brauner und T. Mai/ H. Rahman bei.

Die 2. Herren musste sich ersatzgeschwächt der Mannschaft vom TC Pöhlde mit 4:7 geschlagen geben und muss damit in der 1. Kreisklasse mit dem letzten Tabellenplatz mit 4:18 Punkten vorlieb nehmen. Es punkteten F. Giesecke (1), M.Starke (1), A. Mügge (1), sowie das Doppel A. Butterweck-Hoppe/ F. Giesecke.

Die 3. Mannschaft war in ihrem Spiel gegen die SG Osterhagen/Lauterberg III chancenlos. Bei noch vier ausstehenden spielen steht die Mannschaft mit 9:15 Punkten in der 3. Kreisklasse auf dem 7. Tabellenplatz. Für den TTK spielten M. Starke, J. Niemann, A. Engwicht und A. Mügge.

Jugend

Die Jugendmannschaft musste ihr letztes Punktspiel gegen den TTC Herzberg II krankheitsbedingt verschieben. Die Mannschaft in der Aufstellung M. Niemann, J. Mai, M. Steffien, E. Ludwig und Felix Duus steht in der 1. Kreisklasse mit 4:2 Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz.

Pokal

Am kommenden Mittwoch hat die 2. Herren im Kreispokal-Viertelfinale gegen den TTC Förste II die Chance, an heimischen Tischen in die Endrunde einzuziehen.

