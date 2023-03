LG Osterode: Milian Zirbus bei Meisterschaft in Dortmund

Dortmund/Osterode. Bei der Deutschen Jugendhallenmeisterschaft in Dortmund tritt ein Athlet von der LG Osterode an und kann mit seinem Ergebnis zufrieden sein.

Als Höhepunkt der Hallensaison ist Milian Zirbus (Jahrgang 2005) von der LG Osterode bei den Deutschen Jugendhallenmeisterschaften in Dortmund in der Altersklasse U20 über die 60-Meter- und die 200-Meter-Distanz gestartet. Der LGO-Athlet musste sich als noch jüngerer Jahrgang einem sehr stark besetzten Teilnehmerfeld stellen. Trotz einer Erkältung in den Vorwochen ging Zirbus mit viel Selbstvertrauen an den Start und zeigte insbesondere über seine Paradestrecke, die 60 Meter, eine gute Leistung.

Im ersten von vier Vorläufen über 60 Meter qualifizierte er sich in 6,94 Sekunden als Schnellster für einen der zwei Zwischenläufe. In diesem erwischte er jedoch keinen optimalen Start, qualifizierte sich aber dennoch in 6,98 Sekunden über die Zeit für das Finale der besten acht Sprinter. Im Finale erwischte Zirbus einen perfekten Start und belegte so in der Zeit von 6,97 Sekunden einen hervorragenden vierten Platz.

Am Sonntag standen die 200 Meter auf dem Programm. Hier galt es, sich zunächst über einen von drei Vorläufen für das A- oder B-Finale zu qualifizieren. Den ersten von drei Läufen ging Zirbus nach dem Start etwas verhalten an, machte auf der Zielgeraden aber mit einem guten Finish noch Boden gut. Mit der Zeit von 22,36 Sekunden verpasste er knapp das Ticket für das A-Finale.

Das B-Finale

Im B-Finale mobilisierte Zirbus dann aber noch mal alle Kraftreserve nach einem anstrengenden Wettkampfwochenende und lief in diesem Lauf in der Zeit von 22,29 Sekunden auf den dritten Platz. Dies bedeutete in der Endabrechnung den neunten Platz über die 200-Meter-Distanz.

Mit diesen beiden Ergebnissen zeigten sich sowohl Zirbus als auch sein Trainer Thomas Just am Ende zufrieden und freuen sich auf die anstehende Sommersaison.

