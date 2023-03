1. VC Pöhlde jubelt beim MTV Stederdorf

Die Verbandsliga-Volleyballer des 1. VC Pöhlde haben es beim Gastspiel beim MTV Stederdorf kurz gemacht und mit 3:0 (10:25, 22:25, 17:25) gewonnen. Damit ist das Team von Trainer Jonas Böttcher seinem eigenen Anspruch gerecht geworden: Als bereits drei Spiele vor Schluss feststehender Aufsteiger in die Oberliga, hatten die Pöhlder gegen den aktuell Tabellendritten unbedingt gewinnen wollen.

Nun stehen für die Pöhlder noch zwei Heimspiele am Samstag, 18. März, in der Herzberger Mahntehalle an. Dort werden ASC 46 Göttingen II und der VfL Wolfsburg zu Gast sein. Das erste Spiel beginnt um 15 Uhr.

