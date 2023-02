VT Südharz: Volleyballerinnen können Klassenerhalt sichern

Auf den Verbandsligavolleyballerinnen vom VT Südharz und Coach Maik Fritzsche lasten vor dem Spiel in Salzgitter hohe Erwartungen.

Die Verbandsligavolleyballerinnen des VT Südharz sind am heutigen Samstag zu Gast beim MTV Salzgitter in der Gymnasium-Sporthalle Salzgitter-Bad und können mit einem Sieg den Klassenerhalt auch rechnerisch perfekt machen.

„Das ist die Überschrift über dem Spiel“, antwortete VT Südharz-Trainer Maik Fritzsche auf die Frage, ob sich sein Team den Klassenerhalt als Ansporn für das Gastspiel in Salzgitter nimmt. In der Theorie müsste es mit dem Teufel zugehen, dass das VTS noch aus der Verbandsliga 3 absteigt, unmöglich ist das allerdings nicht.

So steht das VTS in der Tabelle

Die Südharzerinnen haben acht Punkte Vorsprung auf die zweite Mannschaft der GfL Hannover, bei noch neun auszuspielenden Punkten. Außerdem stünde das letzte Saisonspiel gegen die GfL an, Fritzsche und seine Mädels tun also gut daran, vorher klar Schiff zu machen. „Wir legen unsere volle Kraft auf das Spiel am Samstag“, stellt Fritzsche klar.

Der Coach geht optimistisch in das Spiel gegen Salzgitter. Kein Wunder, denn der Gastgeber ist mit zwei Punkten das Tabellenschlusslicht und bereits sicher abgestiegen. „Wir wollen über eine stabile Annahme und einen guten Angriff kommen und außerdem das Spiel breit aufziehen. Der Gegner sollte uns eigentlich liegen. Ein Sieg ist Pflicht, wir wollen die drei Punkte“, macht Fritzsche klar.

Coach Fritzsche: Gegnerinnen nicht unterschätzen

Allerdings warnt der VTS-Trainer auch davor, die Gegnerinnen nicht zu unterschätzen: „Sie können locker und befreit aufspielen, das ist manchmal sehr gefährlich.“ Vor diesem Hintergrund sei es gar nicht schlecht, dass das VTS erst das zweite Spiel in Salzgitter hat und vorher den MTV gegen Wolfsburg etwas beobachten kann.

Kadertechnisch muss das VTS etwas rotieren: Emma Böttcher und Joleen Battermann sind nämlich auf einer Juniorenmeisterschaft unterwegs, Janice Rohrmann wird krankheitsbedingt fehlen, hinter Kim Feistner und Christine Vollbrecht stehen noch Fragezeichen. Dafür werden Amelie Knocke, Caroline Scheer und Sarah Bender mit von der Partie sein.