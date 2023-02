VT-Südharz-Nachwuchs reist zu Nordwestdeutschen Meisterschaften

Elf Volleyballerinnen des U16-Team vom VT Südharz machen sich am heutigen Freitag auf den Weg zur Nordwestdeutschen Jugendmeisterschaft, begleitet von zwei Betreuern und einer Elterngruppe. Am Samstag treten die Volleyballerinnen im ersten Spiel gegen TuS Bersenbrück an. In dem Spiel dürften die Trauben sehr hoch hängen, denn Bersenbrück ist Meister im Bereich Emsland.

Im nächsten Gruppenspiel gegen SV Raspo Lathen, Fünfte bei den Bezirksmeisterschaften im Emsland, machen sich die Südharzerinnen Hoffnungen auf einen Sieg. Nach Abschluss der Gruppenspiele geht es in einer Zwischen- und Platzierungsrunde weiter. Das Turnier endet voraussichtlich am späten Sonntagnachmittag mit der Siegerehrung.

Impulse für das weitere Training

Die VTS-Mädchen wollen sich so teuer wie möglich verkaufen und vor allem Impulse für das weitere Training mit nach Hause nehmen. Die Teilnahme an den Meisterschaften soll ein tolles Gruppenerlebnis für alle Beteiligten werden.

Mehr aus dem Sport: