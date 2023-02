Der Bezirksligastart ist im Altkreis Osterode erneut auf Kippe

Wird gespielt, oder wird nicht gespielt? Das ist die entscheidende Frage, die am zweiten Wochenende in Folge über dem Rückrundenauftakt der Bezirksliga Braunschweig schwebt. Während der Altkreiskracher zwischen TuSpo Petershütte und dem FC Eisdorf, sowie die Partie des SV Rotenberg bei der SG Werratal bereits abgesagt worden sind, ist der VfR Dostluk Osterode zumindest in der Theorie noch im Einsatz. Die Roten empfangen Sonntag ab 14.30 Uhr den FC Gleichen – das Spiel des 20. Spieltags soll auf Kunstrasen stattfinden.

VfR Dostluk Osterode – FC Gleichen. Wenn der VfR Dostluk Osterode und der FC Gleichen am Sonntagnachmittag in Osterode aufeinandertreffen, ist ein Spektakel im Prinzip vorprogrammiert. In den vergangenen fünf Begegnungen des derzeitigen Bezirksliga-Neunten gegen den FCG (Platz Sechs), gab es ganze 31 Tore zu bestaunen – ein unfassbarer Wert. Doch so groß die Vorfreude auf ein weiteres Tore-Festival sein mag, so unklar ist, ob das Spiel am Sonntag überhaupt angepfiffen wird. Dies bestätigt VfR-Trainer Okan Avci im Vorfeld: „Wir müssen auf jeden Fall auf den Kunstrasenplatz ausweichen, da der A-Platz von der Stadt gesperrt worden ist. Sollte es am Sonntagmorgen jedoch schneien und der Platz daraufhin zufrieren, wird das Spiel definitiv nicht stattfinden können“.

Darum ist der Gegner gefährlich

Trotz aller Zweifel, ob der Austragung der Partie bereiten sich die Osteroder ganz normal auf den 20. Spieltag vor: „Wir haben die Woche natürlich ganz normal trainiert und sind heiß darauf, wieder in den Punktspielbetrieb zu starten“, so Avci, um anschließend vor dem Gegner aus Gleichen zu warnen: „Im Gegensatz zur vergangenen Spielzeit hat sich Gleichen deutlich stabilisiert. Sie haben definitiv keine schlechte Truppe“. Besonders auf Björn Denecke muss die Dostluk-Abwehr, die zum Winter von Rückkehrer Hayri Calgam (zuletzt FC Vatan Herzberg) verstärkt wird, am Sonntag höllisch aufpassen. Der 36-jährige Stürmer schoss in der Hinrunde bereits 13 Tore.

