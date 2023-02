HSG Oha: Osteroder E-Jugend siegt auswärts

Für den Handball-Nachwuchs der HSG Oha hat das Spielglück in der vergangenen Woche auswärts gelegen. So haben die E-Jugendmannschaften gespielt.

Spielbericht weibliche E-Jugend

Tuspo Weende – HSG Oha 4:13 (2:8). Die weibliche E-Jugend der HSG Oha feierte am vergangenen Wochenende einen Auswärtssieg. In der ersten Halbzeit zeigte das Team, welches von Denise Kricheldorf-Mai und Helge Sinram betreut wurde, eine bärenstarke Leistung. Beim Stand von 2:3 nach 13 Minuten ließen die Gäste bis zur Halbzeit kein Gegentor mehr zu und setzten sich auf 8:2 ab. Auch in der zweiten Halbzeit waren die Oha-Mädels die bessere Mannschaft und gewannen diese mit 5:2, sodass das Endergebnis deutlich mit 13:4 für die HSG sprach. Alle Spielerinnen bekamen viel Spielzeit und brachten sich gut ein. „Das sind die Punkte 13 und 14 für diese junge Mannschaft. Ich kann das nicht oft genug betonen, was für tolle Mannschaftsleistungen sie immer wieder zeigen und wie sich alle entwickeln. An diesem Wochenende möchte ich mich bei Denise bedanken, die mich gemeinsam mit Helge sehr gut vertreten hat“, so Jugendkoordinator Frank Mai.

HSG Oha: Qadar Shani Bagi – Viktoria Niehus, Mileyn Mißling (1), Alea Lohrengel (1), Maja Sinram (5), Emelie Schettler, Mira Bierwirth, Hannah Döring, Lara Marie Stiemerling, Josephine Eckert, Emma Heise (4), Celine Fadel, Lia Waldmann (1), Malie Andreß (1).

Spielbericht männliche E1-Jugend

HSG Rhumetal – HSG Oha 12:15 (8:6). Die HSG Oha war zu Gast zum Derby in der Burgberghalle bei der HSG Rhumetal und kehrte mit zwei Punkten im Gepäck zurück. In diesem Spiel wurde Trainer Frank Mai vertreten von Torsten Schulze und Jürgen Oehne. „Auch den beiden gilt ein großer Dank“, stellt Mai heraus. Nachdem die HSG Oha in der Vorrunde beide Spiele gegen die HSG Rhumetal verlor, konnte man nun den Spieß umdrehen und in Katlenburg gewinnen. „Ein Riesenkompliment an alle“, freute sich Mai. Denn das Team von Schulze/Oehne hielt in der ersten Halbzeit wacker dagegen, kassierte kurz vor der Halbzeit aber noch zwei Gegentore zum 6:8. „Da dachte ich, dass es einen Knick geben könnte“, befürchtete Schulze. Aber das Oha-Team bewies das Gegenteil, vor allem in der Abwehr leistete der Gast ein klasse Spiel und drehte die Begegnung noch zum 15:12-Auswärtssieg. „Das hat mich mega gefreut“, so Schulze.

HSG Oha: Len Wassmann, Florian Schulze, Caspar Ehrhardt, Taha Keskin-Hamamcioglu, Mats Hentrich, Bennet Kubat, Jai Marshall, Arthur Webel, Kilian Tschörtner, Lennox Bernasek, Noah Masselot.

Spielbericht männliche E2-Jugend

HSG Oha II – MTV Moringen 4:23 (2:10). Die männliche E2, die von Torben Schlappig betreut wurde, war gegen den MTV Moringen weitestgehend chancenlos. Die junge Mannschaft, die aus vielen Mini-Spielern besteht, wehrte sich gegen Moringen gut und ließ zu keiner Zeit den Kopf hängen. „Das ist eine Saison zum Lernen“, konstatierte Frank Mai und hob heraus, dass diese Mannschaft für die Zukunft Potential hat. „Die werden sich entwickeln.“

HSG Oha: Mattis Weber (1), Luis Wehmeyer (1), Magnus Lux (2), Erik Wemheuer, Lukas Mißling, Oliver Matteo Uhrner, Jarno Milian Rütters, Toni Koch.

