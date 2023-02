Zu Gast in Northeim: Nachwuchs von St. Pauli und Magdeburg

Fast zeitgleich mit der Begegnung der Profimannschaften des 1. FC Magdeburg und des FC St. Pauli in der zweiten Fußball-Bundesliga spielten am vergangenen Samstag die D-Junioren der beiden Mannschaften in Northeim gegeneinander. Die U13 des heimischen FC Eintracht hatte zum Leistungsvergleich eingeladen.

Test mit Hin- und Rückspiel auf Kunstrasenplatz am Rhumekanal

In Hin- und Rückspiel standen sich die drei Nachwuchsteams auf dem Kunstrasenplatz am Rhumekanal gegenüber. Nachdem Magdeburg sich mit 1:0 gegen St. Pauli durchsetzen konnte, trafen die Northeimer auf den 1. FC aus Sachsen-Anhalt. Den Gastgebern merkte man in ihrer ersten Partie den Respekt vor den Gästen an. So konnte sich Magdeburg am Ende mit 3.0 durchsetzen.

Gegen St. Pauli legten die Rhumekicker aber ihren Respekt nach einem schnellen Gegentreffer ab und hielten mit. Der Lohn war der Ausgleich durch Lasse Dunemann: Der junge Angreifer aus Dorste traf per Hacke zum 1:1. Kurz vor Schluss kamen die Hamburger aber noch zum 2:1-Siegtreffer.

Northeimer Nachwuchs kämpft sich auf Augenhöhe

In den jeweiligen Rückspielen spielte Northeim auf Augenhöhe. Gegen Magdeburg sorgte ein individueller Fehler für einen schnellen Rückstand. In der Folge spielten die Hausherren aber mutig nach vorne und hatten unter anderem bei einem Lattentreffer nicht das nötige Glück. Die Chancen, das Spiel zu drehen waren auf jeden Fall da.

Im letzten Spiel gegen den FC St. Pauli lieferten sich beide teilweise einen offenen Schlagabtausch. Tore fielen auf beiden Seiten aber nicht mehr. Am Ende können die Northeimer mit den gezeigten Leistungen aber zufrieden sein. Bis auf das erste Spiel gegen Magdeburg konnte die Eintracht gut mithalten und hatte sogar Möglichkeiten um die Partien für sich zu entscheiden.

Nächster Test im Jugendleistungszentrum Jena

Am kommenden Samstag ist die U13 dann zu Gast am Nachwuchsleistungszentrum in Jena. Ab 13 Uhr steht für die Mannschaft vom Trainerduo Hoffschlaeger/Salovic das nächste Testspiel an. Gegner ist der heimische FC Carl-Zeiss Jena.

