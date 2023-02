Altkreis Osterode: Fußballer testen statt zu punkten

Osterode. Der Rückrundenstart verzögert sich für die Fußballmannschaften aus dem Altkreis Osterode in der Bezirksliga und auf Kreisebene.

Das Spiel FC Eisdorf (rote Trikots) gegen VfR Dostluk Osterode im Herbst 2022 endet unentschieden. Als Testspiel-Gastgeber hat eine Mannschaft mehr Glück. Fußball: In der Bezirksliga trifft der FC Eisdorf (rote Trikots) am 31. Oktober 2022 im Lokalderby auf den VfR Dostluk Osterode. Die umkämpfte Partie vor rund 350 Zuschauern im Borntal endet mit einem 1:1-Unentschieden.

Eigentlich wollten die Bezirksligisten am vergangenen Wochenende in die Rückrunde starten. Das Wetter machte dem aber einen Strich durch die Rechnung. Statt um Punkte zu kämpfen, wurden kurzerhand Freundschaftsspiel ausgetragen. Auch die Teams auf Kreisebene absolvierten zahlreiche Testspiele.

FC Eisdorf – TSV Sudheim 1:0 (1:0).

Nach zwei Niederlagen gelang dem FC Eisdorf im dritten Testspiel der erste Sieg. Gegen den TSV Sudheim setzte sich die Mannschaft von Trainer Ruven Schröter mit 1:0 durch. Das Tor des Tages auf dem Duderstädter Kunstrasenplatz erzielte Cedric Hartung in der 25. Minute. Gegen den Northeimer Kreisligisten konnte der knappe Vorsprung über die Zeit gebracht werden.

VfR Dostluk Osterode – SCW Göttingen 3:4 (0:1).

Im kurzfristig abgemachten Vergleich präsentierten sich die beiden Bezirksligisten in Torlaune. Bereits nach zwei Minuten erzielte Paul Joppich den Führungstreffer der Gäste. Danach dauerte es aber bis zur 53. Minute, ehe Omar El-Zein auf dem Kunstrasenplatz im Jahnstadion zum Ausgleich traf. Fynn Kleeberg traf dann sogar zum 2:1 für den VfR (67.) In der Folge drehten die Gäste auf und zogen durch Treffer von Stefan Novicki (69.), Rico Simon (75.) und Joppich (80.) auf 4:2 davon. In der Schlussminute konnte Kleeberg noch auf 3:4 verkürzen (90.).

SSV Neuhof – TuSpo Petershütte 0:6 (0:2).

Nach der Absage des Punktspieles in Sülbeck übernahm die erste Mannschaft des TuSpo kurzerhand das Testspiel der Reserve gegen den SSV Neuhof. Auf dem Zorger Kunstrasenplatz setzte sich der Bezirksligist deutlich mit 6:0 durch. Alexander Bause (13.) und Davin Julien Malina (29.) trafen vor der Pause zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Rouven Fricke auf 3:0 (53.). Im Anschluss schlug die Stunde vom eingewechselten Michel Eichler. Innerhalb von nur acht Minuten (78., 84. 86.) erzielte Eichler einen lupenreinen Hattrick und sorgte für den 6:0-Endstand.

VfB Südharz – MSV Eisleben 3:3 (2:2).

Einen Achtungserfolg landete der VfB Südharz gegen den MSV Eisleben. Gegen den Landesligisten aus Sachsen-Anhalt kamen die Walkenrieder zu einem 3:3-Unentschieden. Die Hausherren konnten dabei sogar durch Deniz Avanas (26.) und Felix König (35.) zweimal in Führung gehen. Moritz Aßmann (34.) und Lukas Kanig (44.) trafen jeweils zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang brachte Tom Stellmach die Gäste mit 3:2 in Führung (73.), ehe Pascal Schiller kurz vor Schluss noch den 3:3-Endstand erzielte.

SC HarzTor – Spvgg Hüdd.-Machtsum 4:6 (2:3).

Ein wahres Torfestival lieferte sich der SC HarzTor und der Hildesheimer Kreisligist. Der SCH konnte dabei einen 0:2-Rückstand durch Treffer von Yannick Schuller (40.) und Anthony des Jesus Rivas Perez (43.) aufholen, kassierte aber mit dem Pausenpfiff noch das 2:3. Direkt nach Wiederbeginn legten die Gäste direkt nach und erhöhten auf 4:2. Bünyamin Akin verkürzte nach einer Stunde auf 3:4. Die Spvvg Hüdd.-Machtsum zog dann wieder auf 6:3 davon, ehe Hicham Rafik noch zum 4:6 für HarzTor traf (90.).

FC Lindau – FC Merkur Hattorf 3:6 (3:0).

Auf dem Northeimer Kunstrasenplatz verschliefen die Hattorfer komplett die erste Halbzeit und lagen bereits 0:3 gegen den FC Lindau zurück. Im zweiten Durchgang drehte der FC Merkur dann auf. Zunächst brachte Jannik Rogge die Blau-Weißen mit einem Doppelpack (49., 58.) auf 2:3 heran. Sven Bierwirth (71.) und Max Hartmann (81.) drehten die Partie komplett. Mit zwei weiteren Treffern (86., 89.) schraubte Rogge das Ergebnis in den Schlussminuten noch auf 6:3 in die Höhe.

SV Förste – SVG Oberharz 1:5 (1:2).

Nichts zu holen gab es für den SV Förste beim 1:5 gegen die SVG Oberharz. In den ersten 45 Minuten konnte Jannik Leimeister den 0:1-Rückstand noch ausgleichen (22.), ehe Yannic Langer zum 1:2 traf (40.). In Halbzeit Zwei hatten die Hausherren den Oberharzern nichts mehr entgegenzusetzen. Wie bereits beim 0:1 trafen die Hausherren erneut in der 50. Minute ins eigenen Tor. Adnane Bouaouni (60.) und Jannik Böttcher (70.) erhöhten auf 5:1 für die Gäste.

Weitere Ergebnisse von Testspielen

In einem weiterem Testspiel setzte sich der TSV Eintracht Wulften mit 3:0 gegen die Reserve des SC HarzTor durch. Zudem unterlag der 1. FC Freiheit mit 0:5 beim FC Seesen. Torschützen wurden jeweils nicht gemeldet.

Weitere Spiele:

VfB Südharz II – SG Braunlage/Hohegeiß 9:1; SG Bad Grund/Badenhausen – TSG Wildemann 4:6; VfL Herzberg – SV Kralenriede II 5:4.

