Tischtennis: Erfolg für Landesliga-Damen aus der Welfenstadt

Herzberg. TTC Herzberg zieht Bilanz zur Winterpause – und bereitet sich auch Vereinsmeisterschaft am Wochenende vor

Besonders die höherklassig spielenden Teams des TTC Herzberg konnten in den letzten Partien vor der Winterpause gute Ergebnisse erzielen. In der nächsten Woche stehen nur noch zwei Pokalansetzungen auf dem Gesamtspielplan.

An nur drei Wochenenden haben die Landesliga-Damen ihr „Soll“ mit sechs Spielen abgearbeitet. Nach zwei herben Niederlagen gegen den SV Broitzem, bei dem nur das Doppel Wills/Schwark einen Ehrenpunkt holte, führte Spiel Nummer Fünf das Quartett Jessica Wills, Manuela Schwark, Ronja Stein und Ersatz Sophia Helbing zur SG Gifhorn/Vollbüttel. Hier waren Wills/Schwark und Jessica sowie Manuela am ehesten am Punktgewinn dran – hatten aber alle einen gebrauchten Tag erwischt und mussten letztendlich mit einem 0:8 die Heimreise antreten.

Für die Landesligistinnen geht es aufwärts in der Tabelle

Dank vorheriger Ankündigung unterstützten einige Zuschauer die Damen bei ihrer letzten Partie auf heimischem Boden gegen den TSV Watenbüttel III. Mit Alina Steinmetz im Team sah das Publikum zunächst ausgeglichene Doppel, auch die ersten Einzel wurden pari verteilt. Als sowohl Ronja Stein als auch Alina Steinmetz ihre Spiele jeweils glatt in drei Sätzen einfuhren und Manuela Schwark anschließend zum 5:3 Zwischenstand erhöhte, wurden bereits erste „Hochrechnungen“ bei den Gästen getätigt. „Da muss ich wohl auf alle Fälle noch spielen“, so die Watenbütteler Nummer Eins nach einem Blick auf das Spielprotokoll.

Mit zwei knappen Niederlagen und einer klaren von Ronja Stein gegen die Noppen-Spielerin aus Braunschweig drohte das Spiel zu kippen, es stand 5:6. Zum Glück hatten jetzt alle drei Herzbergerinnen Gegnerinnen, die ihnen lagen. So gelang es Jessica Wills, Manuela Schwark und Alina Steinmetz den 8:6 Erfolg perfekt zu machen. Durch diese zwei wichtigen Punkte haben die Harzerinnen sogar den letzten Platz in der Landesliga verlassen.

Schläger demoliert: Ärger bei Bezirksliga-Spieler Hampel

Von ihrem „Express-Sieg“ gegen den SCW Göttingen (9:0) noch beflügelt, setzten die Bezirksliga-Herren zum Endspurt an. Gleich zweimal trafen die Herzberger dabei auf neu gegründete Spielgemeinschaften. Zunächst setzte sich das Stammpersonal Philip Böttcher, Karsten Kühne, Gabriel Becker, Michael Hartmann mit dem schon fest integrierten Jamie Joel Hampel und Stefan Sommer mit 9:4 bei der SG GERO (Gerblingerode/Rollshausen) durch. Nach den Doppeln und dem ersten Durchgang konnten die TTCler nur einen hauchdünnen 5:4 Vorsprung verzeichnen, den die ersten vier Akteure durch Siege zum 9:4 Endstand aufstockten.

Mehr zum TTC Herzberg

1. TTC Herzberg- Kampf mit den Gegnern und äußeren Umständen

2. TTC Herzberg fordert TTC Hattorf

3. Herzberger Tischtennis-Damen starten in die Saison

Keine 24 Stunden später standen die Harzer erneut auf Eichsfelder Boden und diesmal mit Christopher Jablonski (1) gegen die SG SeuLa ( Seulingen/Landolfshausen). Hier gingen die Hausherren zunächst mit 4:2 voran, konnten diesen Zwischenstand sogar zum 7:3 ausbauen. Auch hier passte es wie am Vortag in der zweiten Runde besser, so dass erneut Böttcher, Kühne, Becker und Hartmann den Ausgleich herstellen konnten.

Verlustreich im doppelten Sinne lief anschließend das Spiel von Jungspund Jamie Joel Hampel, der nicht nur sein Spiel, sondern auch etwas die sonst unerschütterliche Ruhe verlor und seinen Schläger demolierte. Den Schlusspunkt unter die Hinserie setzte in gewohnter Manier das Duo Jablonski/Böttcher mit einem glatten 3-Satz-Spiel zum hochverdienten 8:8 Unentschieden.

Gegner versetzt die Bezirksklasse-Jugend

Die Bezirksklasse-Jugend wartete am 24. November vergebens in der Nicolaihalle auf ihre Gegner vom MTV Wolfenbüttel und beendet die Hinserie mit einem 7:0 Ergebnis am „grünen Tisch“.

Trotz eines Unentschieden mit 5:5 über die TTK Gittelde-Teichhütte geht die zweite Jugend mit Alina Weber, Luis Markowski, Jona Christian Wedemeyer und Ben Schweser als Herbstmeister in die in die Winterpause.

Mit seiner eigenen „Truppe“, der Dritten Jugend, konnte Ben Schweser gegen die starken Jungs von der SG Rhume beim 3:7 nicht bestehen: Ben sowie Juline Marwede und Michelle Podolski erzielten die Siege, die in der Tabelle nun auf Rang drei enden.

So lief es bei den Mannschaften in der Kreisliga

Für die 2. und 3. Herrenmannschaft, die beide in der Kreisliga antreten, endete die Serie auf Rang Drei beziehungsweise Vier. Im letzten Spiel der Zweiten musste Kapitän Michael Winter leider auf viele Stammspieler verzichten, so dass er gemeinsam mit Jörg Zupke (2), Nico Beck und Stefan Schröder nur ein 2:7 erzielte.

Besser lief es auswärts für die Dritte, die gegen TTC Pe-La-Ka II mit fünf von acht möglichen Einzelsiegen und zwei Doppeln ein 7:4 verbuchte.

Am kommenden Wochenende finden die Vereinsmeisterschaften statt: Am Samstag wetteifern die Erwachsenen um die Titel im Einzel/Doppel/Mixed, am Sonntag tritt die Jugend an die Tische.