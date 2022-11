Herzberger Tischtennis-Damen starten in die Saison

Als letztes Team des TTC Herzberg sind die Landesliga-Damen gleich zwei Mal vor heimischer Kulisse in die Saison 2022/23 gestartet, bevor sie an den nächsten Wochenenden je zwei Spiele auswärts ohne Unterstützung bestreiten müssen.

Zum Auftakt bekamen die Herzbergerinnen gleich von den anreisenden Gästen vom RSV Braunschweig Geschenke, da die Gäste nur zu dritt antreten konnten und demzufolge schon vor dem ersten Ballwechsel vier Zähler beim TTC auf der Habenseite standen. Nicht nur dadurch, sondern auch durch dominierte Spiele von Josefine Höche und Jessica Wills gab es ein 4:2 Zwischenergebnis, welches in der zweiten Runde durch Siege aller Herzbergerinnen auf das erfreuliche 8:2 Endergebnis gebracht wurde. In gleicher Aufstellung (J. Höche, J. Wills, M. Schwark und R. Stein) fand tags darauf die Begrüßung gegen den TSV Münstedt statt.

Harter Kampf gegen Münstedt

Vor etlichen Zuschauern konnten sich die Gastgeberinnen zunächst mit 3:1 absetzen, die ruhig aufspielenden Gäste egalisierten dies jedoch. Die beiden sehr stark aufspielenden Josefine Höche und Jessica Wills brachten Herzberg erneut nach vorn, mussten jedoch tatenlos zusehen, wie Manuela Schwark nach fünf Sätzen in der Verlängerung mit 10:12 unterlag und Ronja Recht am Nachbartisch nicht zu ihrem Spiel fand – 5:5. Josefine Höche, die in ihren Spielen regelrecht explodierte, irgendwie auch die extrem in die Ecken gespielten Bälle noch erwischte und vor Eifer mehrfach kurz vorm Straucheln war, setzte sich gegen die ratlos wirkende Gegnerin sicher durch, während Manuela Schwark mit Gegnerin und neuem Schläger haderte. Noch war beim 6:6 alles möglich, als Jessica Wills und Ronja Stein zu den letzten Partien an die Tische traten. Ronja gab ihr Spiel dann, hoch unzufrieden mit sich selbst, rasch zum 6:7 ab, so dass nun aller Augen und Hoffnungen auf Jessica ruhten.

Die holte zunächst einen Satzrückstand auf, hatte jedoch anschließend nach Führung zweimal Pech, so dass am Ende des tollen Spiels nur ein 6:8 notiert werden konnte. Kurios: Nach Ballwechseln (470 : 470 ) und Sätzen (26:26) hätte es ein Unentschieden sein können.

Gleich zwei Mal auf völlig neue und unbekannte Gegner traf die Bezirksklasse-Jugend-Mannschaft. Bei Union Salzgitter – derzeit auf Rang Vier positioniert, mussten Jamie Joel Hampel, Maxim Ruder, Luis Rusteberg und Alina Weber alles in die Waagschale werfen, um nach über 2,5 Stunden Spielzeit endlich durch den Gewinn beider Schlussdoppel das 7:5 unter Dach und Fach zu bringen.

Jugend I besiegt Braunlage klar

In der eigenen Umgebung konnte sich das Quartett – diesmal mit Maximilian Harenberg für Alina Weber – dagegen klar mit 7:1 gegen Braunlage durchsetzen. Kampfstark zeigte sich die 3. Jugend gegen die SG Rhume II. Finn Kevin Schaper, Juline Marwede, Michelle Podolski (2) und Antonia Haut (2) holten ein überaus verdientes Unentschieden mit 5:5.

Zweimal im Einsatz war die 4. Herrenmannschaft. Im Pokal der 2.-4. Kreisklasse traten beim TV Pöhlde II Manuela Schwark, Frank Nolte und Marco Peters an und konnten dies schon nach dem als viertem ausgespielten Doppel erfolgreich mit 4:0 beenden. Auswärts beim TTV Scharzfeld II vertraten Florian Huppert, Gerhard Walter, Holger Leck und Uwe Bischoff Grün-Weiß erfolgreich und siegten mit 7:3.

Fünfte spielt gegen den TSV

Die 5. Mannschaft trat dem TSV Schwiegershausen zu fünft entgegen, wobei drei gewonnene Doppel von Wiegand/Röth (2), Nolte/Kuhn (1) und zwei Einzel von Ralf Kellner und eines von Björn Wiegand zum 6:6 Unentschieden reichten – einem Ergebnis, mit dem keiner der Akteure gerechnet hatte.

Parallel trug die 7. Mannschaft in der vierten Kreisklasse ihre Partie gegen Scharzfeld III aus, die fast zeitgleich ebenfalls Remis 6:6 endete. Zum Einsatz für die Welfenstädter kamen Michael Brakel, Joachim Matuschewski, Steffen Rentsch und Stefan Schröder.

