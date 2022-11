Northeimer HC unterliegt HC Erlangen II

Northeim. Gegen die zweite Garde des Bundesligisten gab es für die Kreisstädter, in der 3. Handballliga Ost nichts zu holen...

Northeimer HC verliert in Bernburg

Northeimer HC verliert in Bernburg

Trotz einer ansprechenden Leistung verlor der Northeimer HC in der 3. Handballliga Ost am zehnten Spieltag gegen den HC Erlangen II deutlich mit 23:32 (12:13).

Finnian Lutze, Malte Wodarz und Christian Stöpler erzielten die ersten Treffer für den NHC, und über eine zu Beginn stabile Defensive konnte man das Spiel zunächst ausgeglichen gestalten. Bis zum 6:6 in der 16. Spielminute ging die Taktik, die der NHC fuhr, auf.

In der Folge zog Erlangen etwas davon, sodass es beim Stand von 12:15 in die Kabinen ging. Aus dieser startete der NHC in Halbzeit zwei mit einer unglücklichen Zeitstrafe für Malte Wodarz, welche der HCE nutze und auf 17:12 davonzog.

Northeimer lassen abreißen

Nichtsdestotrotz konnten die Kreisstädter durch Wodarz und Deni Skopic auf 16:19 verkürzen. Nun machte sich jedoch die körperliche und spielerische Überlegenheit des jungen Erlanger Kaders bemerkbar, welche mit starken Offensivaktionen ein ums andere Mal den Northeimer Abwehrblock umspielen konnten und dem Torhütergespann Eggert, Wenderoth und Pätz keine Chance ließen.

In der Folge geriet zudem das Northeimer Angriffsspiel ins Stocken, sodass man letztlich deutlich unterlag und damit weiterhin tief im Abstiegskampf hängt.

Für den NHC spielten: Eggert, Pätz, Wenderoth; Fietz 1, Wodarz 5, Stöpler 4, Bode 2, Harder 2, Skopic 2, Lutze 4, Seekamp, Bransche 5, Schuster, Pogadl.