Northeimer HC holt endlich den ersten Saisonsieg

Endlich: Nach einer starken ersten Halbzeit haben die Handballer des Northeimer HC in der 3. Liga Ost endlich den ersten Saisonsieg gefeiert. Gegen die Sportfreunde Söhre kommt der NHC nur kurz ins Straucheln und gewinnt schlussendlich verdient mit 37:31 (18:14).

Nach vier glücklosen Spielen verwies Trainer Jürgen Bätjer darauf, vor allem mit Leidenschaft und Spaß vor den eigenen Fans frei aufzuspielen – was in den ersten Minuten hervorragend gelang. Kapitän Christian Stöpler erzielte das 5:2, über eine leidenschaftliche Abwehr erspielte man sich ein 10:5, Torschütze war der in der Anfangsphase heißlaufende Malte Wodarz. Nach Zeitstrafen auf beiden Seiten kamen die Sportfreunde auf 11:10 heran, ehe der NHC das Heft wieder in die Hand nahm und durch Deni Skopic und Paul-Marten Seekamp auf 17:13 wegziehen konnte.

Vier Tore-Vorsprung zur Halbzeit

Mit einem Vier-Tore-Vorsprung ging es auch in die Pause. Nach dem Seitenwechsel war der Drittligist ähnlich präsent wie schon zum Ende von Durchgang Eins. Skopic konnte erneut zum 21:15 abschließen. Durch unglückliche Defensivaktionen schaffte Söhre in Minute 43 allerdings den kaum möglich gehaltenen Ausgleich. Trainer Bätjer zog sofort die grüne Karte und stellte in der folgenden Auszeit sein Team auf die kommenden Minuten ein.

Dies gelang: Schon in der 47. Minute führte der NHC wieder mit 28:24. Nachdem die Sportfreunde nochmals auf 28:26 verkürzen konnten, machten unter anderem Finn Fietz und Malte Wodarz, angetrieben von einer starken Torwartleistung von Yannis Pätz, den Deckel auf diese Heimpartie.

In den Schlussminuten probierte der Gast nochmals eine offene Manndeckung aus, diese schlug jedoch fehl. Somit war die Spannung zur Freude der heimischen Fans raus aus der Partie. Beim Schlusspfiff jubelte der NHC euphorisch, die wichtigen Punkte blieben in der Schuhwallhalle.

Die Northeimer bedanken sich bei den zahlreichen Fans, welche in der fast ausverkauften Halle für eine tolle Stimmung sorgten und das Team damit zum ersten Saisonerfolg in der laufenden Spielzeit trieben. NHC: Eggert, Pätz, Wenderoth – Fietz (1), Wodarz (8), Stöpler (8), Bode (4), Harder (1), Skopic (3), Lutze (2), Neufing, Seekamp (5), Bransche (5), Schuster, Heyken, Pogadl.