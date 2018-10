Das sind die „Stillen Stars des Sports“ im Altkreis Osterode

Es waren jede Menge Namen, die Moderator Andreas Lindemeier am Sonntag in der Stadthalle Osterode vorzutragen hatte. Um genau zu sein, wurden bei der Ehrenamtsgala „Stille Stars des Sports“, die der Kreissportbund Göttingen-Osterode in der Stadthalle Osterode ausrichtete, 134 engagierte Menschen...