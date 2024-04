Braunschweig. Er arbeitet im Trainerteam von Daniel Scherning am Braunschweiger Klassenerhalt und hilft dem SC Harsum als Torschütze in der Bezirksliga.

Fünf Spieltage stehen in der 2. Bundesliga noch aus. Und Eintracht Braunschweig kämpft noch mit aller Kraft um den Klassenerhalt. Dafür arbeitet die Mannschaft beharrlich. Gemeinsam mit dem Trainerteam um Chefcoach Daniel Scherning. Doch einer seiner Assistenten ist gleich doppelt im Abstiegskampf gefordert.

Eintracht Braunschweigs Co-Trainer ist bester Torschütze seines Teams

Video-Analyst und Co-Trainer Marcel Goslar spielt laut dem Portal „fußball.de“ noch immer aktiv. Neben seinem Job bei den Profifußballern schnürt er als Freizeitkicker die Schuhe für den SC Harsum. Das Team aus dem Landkreis Hildesheim spielt in der Bezirksliga Hannover Staffel 4. Erst am Dienstag war der SC im Heimspiel gegen den VfL Borsum gefordert und gewann 1:0. Torschütze? Marcel Goslar.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Der 35-Jährige ist laut „fußball.de“ mit fünf Treffern erfolgreichster Schütze seiner Mannschaft, die aktuell den vorletzten Platz in der Tabelle bekleidet. Sechs Punkte sind es zum rettenden Ufer. Goslar, der bei Eintracht den Spitznamen „Speedy“ trägt, spielte auch schon höherklassig. Für den BV Cloppenburg, SV Bavenstedt, den VfV Hildesheim, Wacker Nordhausen, den TSV Havelse und Germania Halberstadt lief der Offensivspieler in der vierten und fünften Liga auf. Hinzu kommen auch Einsätze im DFB-Pokal, etwa 2017 gegen den Bundesligisten SC Freiburg. Im Jahr 2020 ist bei „transfermarkt.de“ eigentlich das Karriereende Goslars aufgeführt. Doch im Sommer gab es dann doch noch einmal eine Aktivität. Der Wechsel vom TuS Hasede zum SC Harsum wurde bekanntgegeben.

Zweimal Klassenerhalt? Mit Eintracht Braunschweig und dem SC Harsum?

Das Talent wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Vater Jörg absolvierte die meisten Spiele für Arminia Hannover, später trainierte er regelmäßig Mannschaften in der Regionalliga. Der Sohn ist mittlerweile ein fester Bestandteil der 2. Liga. Dort will er gewiss auch bleiben. Und wer weiß, bestenfalls gelingt ihm der Klassenerhalt mit Eintracht Braunschweig als Videoanalyst. Und dann auch noch der Ligaverbleib als Spieler mit dem SC Harsum, aus der Gemeinde, die an den Landkreis Peine angrenzt.

Mehr wichtige Nachrichten zu Eintracht Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was bei Eintracht Braunschweig passiert: