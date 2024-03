Braunschweig. Der Verteidiger von Eintracht verliert mit Finnlands Nationalmannschaft 1:4 gegen Wales und verpasst das nächste Braunschweig-Spiel.

Das war‘s für Finnland. Im Halbfinale der Play-offs um die letzten Tickets zur Europameisterschaft in Deutschland musste die finnische Nationalmannschaft am Donnerstagabend ihre Segel streichen. Die Skandinavier mit Robert Ivanov von Eintracht Braunschweig in der Abwehr verloren klar mit 1:4 gegen Wales. Ivanovs EM-Traum ist damit zerplatzt.

Für die Finnen ging es Cardiff schon ganz schlecht los. David Brooks erzielte bereits in Minute 3 die Führung für die Waliser. Leverkusens Schlussmann Lukas Hradecky hatte zunächst einen Schuss pariert, diesen aber nur abprallen lassen, wodurch Brooks den Ball über die Linie drücken konnte. Die Defensive sah da gar nicht gut aus.

Das 2:0 in Minute 38 erzielte Neco Williams mit einem traumhaften Freistoßtor. Kurz vor der Pause sorgte Teemu Pukki (ehemals Schalke 04) für finnische Hoffnungen mit seinem Treffer zum 1:2, aber wieder verschliefen seine Mannschaftskollegen den Start in die Hälfte. Nur zwei Minuten waren im zweiten Abschnitt gespielt, da stellte Brennan Johnson auf 3:1. Kurz vor Schluss sorgte Daniel James noch für das 4:1 (86.) und zerstörte somit jegliche Resthoffnung der Finnen auf einen Startplatz beim Sommerturnier in Deutschland.

Robert Ivanov fehlt Eintracht gegen Elversberg gesperrt

Wales hat am Dienstag wieder in Cardiff ein Endspiel ums letzte EM-Ticket. Diesmal geht es gegen die Polen, die ihrerseits klar mit 5:1 gegen Estland gewannen. Zudem gibt es noch je einen EM-Startplatz für die Sieger der Duelle Ukraine gegen Island und Georgien gegen Griechenland.

Ivanovs Finnen schauen damit in die Röhre. Der Verteidiger, der gegen Wales 90 Minuten spielte, kann sich nun voll und ganz auf den Kampf um den Klassenerhalt mit der Eintracht fokussieren. Er gehört in dieser Saison zu den absoluten Stammspielern des Klubs. An Ostersamstag im Heimspiel gegen Elversberg jedoch muss er zuschauen. Er hatte beim 2:1 in Paderborn vor der Länderspielpause seine fünfte gelbe Karte gesehen.

