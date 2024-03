Braunschweig. Im Spiel gegen Hansa Rostock legt die Südkurve des Eintracht-Stadions ihre Version der Auseinandersetzungen vor zwei Wochen dar.

Die Fans von Eintracht Braunschweig haben den Polizeieinsatz nach dem Zweitliga-Spiel vor zwei Wochen gegen Hertha BSC scharf verurteilt. Es handele sich um eine „absolut neue Dimension der Eskalation“ und bedürfe einer „flächendeckenden Aufarbeitung“, stand auf einem Flyer, der am Freitagabend auf den Plätzen des Eintracht-Stadions verteilt wurde.

Auf Plakaten, die vor dem Anpfiff der Partie gegen Hansa Rostock in der kompletten Südkurve hochgehalten wurden, wurden einige Verletzungen gezeigt, die Fans aus den Auseinandersetzungen mit der Polizei davongetragen haben sollen. „Mehrfache Gesichtsplatzwunden und genähte Lippen“, „Gehirnerschütterung und Gedächtnisverlust“, oder „eine Vielzahl an Nasenbeinbrüchen“, war darauf etwa zu lesen. Dazu gab es minutenlang Gesänge gegen die Polizei.

Fans legen ihre Version der Auseinandersetzungen mit der Polizei dar

Die Fans legten den Anlass des Einsatzes aus ihrer Sicht so dar: Im Umlauf der Südkurve sei es nach dem Spiel zu einer „kleinen Rangelei zwischen Eintracht-Fans“ gekommen, die „von Ordnern schnell wieder beruhigt wurde“. Das sei „eine Allerweltssituation“ gewesen, die „geklärt“ gewesen sei. Und dennoch „marschierte und prügelte“ eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Polizei (BFE) „wie von Sinnen“ in den „natürlich überfüllten Bereich der Südkurve, was zu zahlreichen Verletzten führte“.

Es sei den Verfassern des Flyers „bewusst“, dass „Fußballfans keine Kinder von Traurigkeit“ seien. Beim Einsatz der Polizei aber seien „zweifelsfrei Grenzen überschritten“ worden. Daher sei eine echte Analyse nötig. „Sowas darf nicht im Sand der Polizeimühlen verlaufen, es braucht vielmehr eine klare Benennung der Täter und eine juristische Aufarbeitung.“ Dennoch sende die „Polizei Braunschweig derzeit nicht ansatzweise Signale, dass sie überhaupt nur anerkennt, dass die eigenen Kollegen hier schlichtweg Straftragen begangen haben“.

Eintracht Braunschweigs Fans in der Südkurve des Stadions zeigten Plakate. © FMG | Celine Wolff

Die Polizei Braunschweig hatte unserer Zeitung zuletzt mitgeteilt, dass Gesprächsangebote in Richtung Eintracht-Fanszene ohne Reaktion geblieben seien.

Mehr wichtige Nachrichten zu Eintracht Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was bei Eintracht Braunschweig passiert: