Braunschweig. „Fortuna für alle“: BTSV-Fans können sich ab Donnerstag Karten für das Auswärtsspiel in Düsseldorf holen – unter bestimmten Voraussetzungen.

Die Deutsche Fußball-Liga hat vor einer Woche die Zweitliga-Spiele bis Mitte April fest terminiert: Eintracht Braunschweig, das stand somit fest, fährt am Sonntag, 7. April, nach Düsseldorf – die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning tritt in der Merkur-Spielarena gegen die Fortuna an.

Für die BTSV-Fans ist es eine besondere Auswärtsfahrt: Sie müssen an diesem Spieltag nichts für die Tickets im Gäste-Block bezahlen. Denn: Die Partie ist Teil des Pilotprojekts „Fortuna für alle“. Drei Partien in dieser Saison bieten die Düsseldorfer dank Sponsoren als Gratis-Spiele für Fans an. Nach Kaiserslautern und St. Pauli ist Eintracht Braunschweig der dritte Verein, der in diesen „Genuss“ kommt. Die beiden vorherigen Partien zeigten: Die Nachfrage ist riesig, beide Male war die Arena in der Nähe des Rheins vollständig besetzt.

Die Merkur-Spielarena hat eine Maximalkapazität von 54.600 Zuschauerinnen und Zuschauern. Der Gäste-Bereich umfasst insgesamt 5300 Plätze, darunter Steh- und Sitzplätze.

Eintracht Braunschweig: So läuft der Vorverkauf für das Düsseldorf-Auswärtsspiel

Am Montag ist die Bewerbungsphase für Fortuna-Mitglieder bereits gestartet – für Eintracht-Fans beginnt die Vergabe der Gästeblock-Karten an diesem Donnerstag (7. März). Es gibt laut Verein drei Phasen im Vorverkauf:

Mitglieder der Eintracht können sich ab Donnerstag, 10 Uhr, Karten besorgen. Es gilt als Vereinsmitglied, wer bis zum 4. März eingetreten ist. Als Nächstes folgen Dauerkarteninhaberinnen und -inhaber: Sie können sich ab Freitag, 10 Uhr, Tickets besorgen. In der letzten Phase sind Bestandskundinnen und -kunden dran – ab Samstag um 10 Uhr.

Wie Eintracht Braunschweig weiter mitteilt, wird es anschließend keinen freien Verkauf geben. Auch können Karten dieses Spiels nicht über die „Löwen-Ticketbörse“ weiterverkauft werden. Inhaberinnen und Inhaber einer Auswärts-Dauerkarte würden per E-Mail über die Bestellmodalitäten informiert.

Pro Kundenkonto können maximal zwei Tickets bestellt werden. Sie sind ausschließlich als sogenannte Hardtickets verfügbar – bei der Bestellung fällt eine Versandgebühr an.

