Braunschweig. Zeugen beobachteten, wie ein Zivilpolizist von einem Kollegen geschlagen worden sein soll. Der Fall wird nun intern untersucht.

Nach ganz oben auf ihre Prioritätenliste hatte die Polizei die Aufklärung rund um das achtjährige Mädchen gesetzt, das beim Polizei-Einsatz hinter der Südkurve des Eintracht-Stadionsverletzt worden und geschockt gewesen sein soll. Offenbar gestaltet sich das recht schwierig. „Zum Sachverhalt mit dem achtjährigen Kind haben uns bislang keine Zeugenaussagen erreicht“, teilte die Polizei Braunschweig auf Anfrage unserer Zeitung am Donnerstag mit.

Der Vater des Mädchens hatte sich an den „Spiegel“ gewandt und die Szene wie folgt berichtet: „Wir standen vor dem Block sechs, meine Tochter war auf die Toilette gegangen und stellte sich gerade wieder zu uns. Dann sind die Polizisten wie verrückt durch uns durchgerannt.“ Die Tochter habe sich „geschüttelt“, sagte er. „Sie wurde von einem Helm, der am Gurt hing, einem Schlagstock oder einem anderen harten Gegenstand am Kopf erwischt.“ Daraufhin habe der Vater als Reaktion „wohl einen Polizisten unbewusst am Helm getroffen“, schilderte er.

Die Polizei hat noch nicht mit der Ordnerin gesprochen

Die Antwort der Polizei darauf: „Gegen den Vater besteht der Verdacht eines tätlichen Angriffs gegenüber einem Polizeibeamten. Die Schilderungen, dass das Mädchen überrannt und verletzt worden sein soll, konnten wir im Rahmen der Nachbereitung nicht verifizieren.“ Daher gilt weiterhin der Zeugenaufruf der Polizei.

Das ist Fall 1, der noch nicht aufgeklärt ist. Fall 2 betrifft die Ordnerin, die ein Einsatz-Anlass gewesen sein soll. Sie bestritt im Gespräch mit unserer Zeitung, bei einem Schlichtungsversuch innerhalb der Eintracht-Fanszene angegangen worden zu sein. Die Polizei jedoch widersprach der Ordnerin. Sie sei „zweifelsfrei“ angegangen worden. Die Frage, ob die Ordnerin mittlerweile zu einem Gespräch eingeladen wurde, beantwortete die Polizei am Donnerstag so: „Die Personalien der Ordnerin sind bekannt. Eine polizeiliche Vernehmung der betreffenden Ordnerin hat noch nicht stattgefunden.“

Schlug ein Polizist einen Polizisten? Der Frage wird nun nachgegangen

Fall 3 ist für die Polizei besonders pikant. Zahlreiche Zeugen hatten sich auch an unsere Redaktion gewendet, da sie gesehen haben wollen, dass ein Polizist in Zivil von einem Kollegen angegriffen worden sei während eines Schlichtungsversuchs zwischen Polizei und Fanszene. Schlug ein Polizist einen Polizisten? Die Antwort steht aus. „Der beschriebene Sachverhalt ist uns mittlerweile bekanntgeworden, auch zu diesem Sachverhalt wurden Ermittlungen aufgenommen. Sollten sich Anhaltspunkte ergeben, die ein ahndungswürdiges Verhalten von Einsatzkräften darlegen, werden diese straf- und dienstrechtlich überprüft“, teilte die Polizei mit. Sie ermittelt jetzt gegen sich selbst.

Die Polizei sagte zudem: „Eine lückenlose Aufklärung des Sachverhalts, dass ein achtjähriges Mädchen im Rahmen des Einsatzes verletzt worden sein soll, ist uns sehr wichtig. Die eingerichtete Ermittlungsgruppe, die ihre Arbeit bereits aufgenommen hat, sichtet und bewertet derzeit umfängliches Videomaterial, um insbesondere die von Ihnen beschriebenen Sachverhalte zu verifizieren oder falsifizieren. Darüber hinaus werden Stellungnahmen von eingesetzten Einsatzkräften eingefordert und auch Zeugen weiterhin gebeten, sich mit der Polizei Braunschweig in Verbindung zu setzen.“

